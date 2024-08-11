兩岸靚人物／穩達商貿董座蘇隆德 平台經濟 五流合一

穩達商貿運籌股份有限公司董事長、被大陸媒體譽為「物流教父」的蘇隆德以在物流業40多年的經驗指出，未來經營應該善用商貿運籌思維，面對未來平台經濟、分享經濟與全球商貿，供給導向的供應鏈管理已經落伍了，現在應該強調潮流、商流、物流、金流與資訊流等五流合一的商貿運籌。

商貿運籌 建立共好生態圈

蘇隆德自1975年踏入社會至今，從事過物業、物流，到現在商貿運籌，他說這個行業要能盈利，簡言之就是要有充分穩定的貨量，貨要放在倉庫，所以要經營倉儲，同時要從顧客角度出發，幫顧客降低成本與風險，解決大家的痛點，讓大家都好，自己也可以賺到錢。

因為針對物流業有獨到見解，大陸早期許多物流業都會請教他的意見，包括此前上海市要設立都市物流園區，也來向他請益；他也為大陸東北省地方蔬菜運送耗損問題提供建議。因此他在41歲的時候被大陸媒體譽為「台灣物流教父」。

蘇隆德認為，物流是貨物的集中分散，就是歷史上的「鏢局」，任務是確保貨物能安全送到客戶手中，而運籌管理部門其實就是供應鏈管理活動。物流是前端的，要做好要有運籌的概念。

相較於單純物流，蘇隆德在行業上更強調運籌，因為其能針對物流機能展開作業，同時是資源整合的系統性服務，在當前智慧物流思維上，更要強調以人為本，創造需求，並滿足需求。

物流已不等於傳統理解的單純送貨，蘇隆德強調，物流已經成為企業競爭力的一環，且許多亞洲國家如日本、中國大陸與新加坡等皆十分重視物流政策。大陸國家主席習近平更將物流比喻為實體經濟的「經絡」。

現在掌握人的需求特別重要，蘇隆德稱，當前屬於智慧運籌期，無人機送貨正在發生，因此感測晶片很重要，要有需求管理力，要有預測需求的能力，並預測無人商店的需求。他認為，未來物流網是光速神經網絡，是無人商店加上移動倉庫。

兩個能力 掌握產業大未來

有了商貿運籌的思維，蘇隆德對於公共政策有他的一套看法，以蘇花高公路為例，從物流運籌專業角度來分析，他以手中掌握數據顯示，蘇花高每日平均約700餘輛車通過，其中有四成都是砂石車，所以蘇花高會坍塌，並非工程問題，而是砂石車長期使用，導致地基鬆動。因此他建議這些貨物應改以鐵路運送。

另外，蘇隆德也認為，台灣物流正「失序」，他說，目前使用網購的家庭正在增多，但貨車有限，所以物流系統要應對這個趨勢。他正研究相關方案，建議白天道路留給行人，晚上送貨，通過系統感測，告知消費者貨送到，通過網路點交。而這套體系一旦建立，台灣將離「智慧城市」更進一步。

對於企業的經營，蘇隆德認為關鍵能力是「把不確定變成確定」，所以要懂的利用工具來提高效率，在低成本中獲得高收益。

對於未來物流業的經營，蘇隆德認為要有兩個能力，一是掌握環境變化的能力，他指出現在國際都把物流當重點策略，因此要有上述物流管理的思維；另一則是了解自我狀態的能力，同時要廣交行業的人脈。這些都會對事業有所助益。