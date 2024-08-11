經濟選書／投資聖經 解讀數位資產風險

雖然許多人對於比特幣及其他數位資產的未來發展感到樂觀，我們必須承認這依然是一種新興的資產類別。沒人知道未來會如何，也就是說我們必須認真思考，我們可能會經歷數位資產價格慘重的永久市場崩盤。

因此，我們必須密切檢視投資這個資產類別的風險，不管你遇到任何投資機會都要這麼做。一定要自問，我們期待自己的資產會有哪種報酬率，以及我們的資產是否會有報酬。

所以讓我們來探究數位資產的價格為何可能下跌… 一路跌到歸零。

市場操控：這個風險可能發生在每一種資產類別，拉高倒貨騙局、搶先交易及內線交易都是投資界的共通問題，而數位資產也無法豁免。雪上加霜的是，在美國證券交易委員會的觀點看來，許多數位資產並不是證券，因此在數位資產世界會發生違反證券法的行為。

企業及商業失敗：數位資產無法自行具體化，它們是由創業者發明的。某個想法可能很棒，不過把它變成成功的企業，有效率、可獲利又具規模地營運，那又是另一回事了。你可能投資的是某個在市場上會失敗的東西。

技術過時：記得Sony Betamax 嗎？它在市場上被VHS錄影機擊垮了，而後者則是被Netflix摧毀。Lotus 1-2-3 被Microsoft Excel 取代，《大英百科全書》被維基百科超越了。今天瓦解市場的偉大革新會面臨下一個偉大革新，以致可能會變得毫無價值，摧毀你的投資價格。

消費者／投資人需求：凱文‧科斯納症候群（Kevin Costner Syndrome）—「只要你蓋了它，人們就會來了」的信念，這種事只有在電影裡才會發生。在真實的生活中，想打造一家成功的公司，你需要的不只是信念而已。只是開了一家店，不代表大家就會上門光顧，或是上門時會花錢買東西。

想想看你每天看到多少廣告，那些公司努力設法吸引你的注意，而最成功的那些不見得會提供最棒的產品，它們通常只是擁有最棒的行銷。

你購買的數位資產會因為它解決了某個企業或消費者問題而獲得認同嗎？或者它是否會被忽略或很快被遺忘呢？

監管干預：數位資產領域依舊飽受爭議，有些政府全面禁止，有些則是禁止某些特定做法，其他則限制誰能購買及他們能購買什麼。

為了回應這個領域的快速演變，許多政府頻頻改變心意，造成幣圈的亂象。你必須明白，聯邦或州政府能取締你的投資，或者徵收繁重稅率或提出申報要求，這些行動可能對你的投資價格產生不利的影響。

遺失密碼、錢包被盜，以及遭劫持的SIM卡：你知道網路安全及保護個資的重要性，這些審慎行為在處理數位資產時尤其重要。因為依照它們的定義，你對它們所做的任何處置都是在線上進行，所以你會有網路詐騙偷竊的持續風險。保護你的用戶名稱、密碼及PIN碼，不要分享、忘記或遺失，當心那些使用科技來非法存取你的錢包的盜賊。（摘自《數位資產投資聖經》，聯經出版）