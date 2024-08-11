點子農場／把小學變成地方文化創生平台

左營勝利國小打擊樂團公演那一天，我剛好在高雄旅行，就順道去看了這場表演，再和校長李進士聊過之後，看見小學成為地方文化創生平台可能。

2005年，李進士第一次擔任小學校長，負責一所全校60多位學生的偏鄉學校。為了幫學校找到更多教學資源，他順著教育部的政策方向，把地方文化和創意藝術教育融入課程。開啟了他在藝術教育的航道，除了得過教育部藝術教育貢獻獎，也一直在往後所任職的學校結合在地和藝術的資源。

根據教育部統計，目前全國有1,008間小學的學生人數少於100人，其中更有490校學生人數少於50人。未來，1,000家小學如果關閉，那也意味著1,000個社區沒落甚至消失，這對台灣將是關鍵的危機。

如果小學能成為各地的文化創生平台，結合教育和產業資源，讓地方的歷史記憶持續被保留下來，若干年後，台灣的地方將會是完全不同的風景。相反的，如果放任目前的情況發展下去，除了地方的經濟與文化持續萎縮，對台灣也一定會造成極負面的影響。

城鄉如果發展不均，城市也會受傷，更何況會有愈來愈多人失去土地記憶，成為沒有故鄉的人。

知名思想家馬克思（Karl Marx）以「異化理論」描述資本主義時代的困境。他認為，人和勞動過程、產品、自身以及其他人之間存在種種「異化（alienation）」困境。勞動過程產生的異化讓人失去創造力。產品的異化讓人在生產過程中創造的產品不屬於自己。

自我異化讓人無法在勞動中實現自我，感到被剝奪了自己的本質。而人際關係的異化讓人之間的合作被競爭所取代。這導致人之間的關係變得疏遠，甚至敵對。

從以上這些思考看來，小學其實正是人類異化的開端，要解決異化所帶來的種種危機，也自然該從小學做起。以下這幾本書對於異化的探討與警醒，都說明了異化是人類永遠必須面對的挑戰：

《馬克思『異化勞動』的異話》：「1844年經濟學哲學手稿」是馬克思早期的重要著作之一，也是這本書內容的重點。馬克思探討了資本主義社會中的勞動、異化以及人類本質的問題。並批判了當時的政治經濟學家，如亞當·斯密和大衛·李嘉圖，認為他們忽視了勞動異化的問題，僅僅關注資本積累和經濟增長。

《反資本主義編年紀事》：這本書的靈感來自知名社會學者哈維（David Harvey），他探討了馬克思主義和社會主義的關鍵概念，包括資本的起源和發展、疏離異化，以及資本積累的地理和地緣政治。哈維也談到川普政府解決新自由主義危機的嘗試和失敗，以及組織社會主義替代方案之必要。

《單向度的人》：這本書是對西方發達工業社會的總體檢，作者馬庫色（Herbert Marcuse）是法蘭克福學派的代表人物之一。馬庫色構思這本書時，世界處於悲觀氣氛濃厚的50年代，給予了當時渴望解放的知識分子與學生一盞明燈、一種鼓舞，進而燃起了其後席捲全球的學運風潮。