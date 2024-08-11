股災衝擊小…購屋族更怕買不到房 業者曝：市況仍熱到要抽籤

購屋族無畏股災，預售案場來客數依然熱絡，甚至有業者為了避免「賣太快」，對新案實施抽籤等管控方式。市調單位591新建案統計近兩周案場來人數，除台南市由上周的18組滑落至13組外，其餘縣市整體變動不大，大多與保持在上週水準之間。

專家表示，比起股災，民眾更怕買不到房，尤其當前各地房價持續創新高，加上仍有新青安等助攻聲勢買氣，當前來客數依然熱絡，剛性需求力道持續強勁。

近兩周案場平均來人數。資料來源／591新建案

591新建案指出，綜觀過往房市軌跡，其影響關鍵仍在於政策走向及總經趨勢，短期股災的衝擊力道其實相對有限，尤其受當前高房價、越晚買越貴的心態發酵，擁有利多的區域買氣仍是強強滾，部分個案即使還沒正式公開，私下詢問就已絡繹不絕。反倒是近期傳出銀行房貸滿水位，陸續開始緊縮銀根的消息，是否會對下半年市場產生衝擊，才是值得留意的重點之一。

進一步觀察各縣市，北台灣雙北、桃竹等地，近兩周平均仍有20-30組來客，明顯不受影響，其中又以新北市最多，主因在於板橋、三重等區陸續有個案公開，周來人幾乎可達40-60組，因而拉高整體平均。

中南部各地方面，由於適逢民俗月公開新案較少，且因為部分新案賣的太快，業者為了控制銷售速度，紛紛推出預約、抽籤等管控方式，因此整體案場來人數相形之下顯得較低。

至於房價上，受地價攀升及市場供需緊繃等因素，當前房價漲勢未見盡頭，不少區域價位持續創高，以台北市來說，過往被視為蛋白區之一的文山區，位在景美的大樓案「丰景」單坪已站穩百萬元；另外新北的蘆洲、林口也分別攻上7~8字頭。此外，位於新竹市東區的「富宇天雋」更是出現直逼9字頭的高價位，顯然並未受到這波股災拖累。