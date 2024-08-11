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虛坪改革擬喊卡 建商公會：若改變幅度過大…反而產生哄抬效應

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

虛坪改革雜音不斷，內政部擬喊卡。中華民國不動產開發公會全聯會認為，開發商的營建成本不會因為所謂的「虛坪」而改變，若是未來政府對公設的認定沒有審慎處理，或是改變幅度貴大，反而容易導致住宅單價再度被拉高，甚至產生哄抬效應。

近年房價高漲，居住正義為民眾最關心的話題之一，而政府也祭出不少重拳打炒房措施，不過，虛坪改革的方向一直讓外界有聲音，不少學者認為，就算公設比可降低，在總價考量下，只是讓單價拉更高，也會讓新舊單價的價格揭露更混亂，讓購屋者更搞不清楚單價上的落差。

中華民國不動產開發公會全聯會指出，所謂「虛坪」只是相對室內坪數的俗稱，但是也容易造成誤解，以為是沒有用的空間，實際上涉及消防、避難以及居住品質，尤其在小宅化的趨勢下，公設的空間在社區的角色將更為重要。

建商公會表示，在都市更新權利變換中，停車位與公設都是估價及分配的基礎，改變幅度過大，對都更案的整合、招標影響太大。即使減少銷售坪，但是建商成本就在那𥚃，單價一定拉高，反而容易產生哄抬效應，必須審慎。

舉例來說，地下室的停車位並不是只有汽車停車位，還有許多屬共用性質停車位，包括無障礙、機車、自行車、卸貨、充電、訪客、垃圾車位、共享機車專屬停車格等，也要分攤車道；以及具直通樓梯功能之坡道、垂直動線梯間、居室或非居室75cm以上連接車道之通道及其他空間等，並不宜納入專有部分。

另外，建商公會提出質疑，「實務上尚有設置法定空地的停車位、人車共用車道、臨路不使用車道的停車位、依建築技術規則第59-1條規定在別的基地的停車位要如何處理？」建議要做更細緻的討論，避免影響社區的管理使用以及分攤的合理性。

停車位 建商

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