2024年給企業的一堂課：黑天鵝只會越來越多 誰「這能力」強就成功

摘要 1.外在環境變化越來越大，未來有更高機率發生「非常態」的風險，企業應有新思維、新策略才能應對高風險環境。 2.企業應更重視外在風險因子，包括地緣政治、科技和自然環境風險，做好風控措施。

最近發生很多事件，黑天鵝與灰犀牛均有。黑天鵝就是完全不在預料中的事情，灰犀牛則是預期有可能會發生、也的確發生了的事情。

兩大黑天鵝＋一個灰犀牛事件

美國前總統川普（Donald Trump）遇槍擊，即典型的黑天鵝事件，沒人想到會發生這麼極端的事，再加上後來拜登（Joe Biden）宣布退選，改寫了美國總統大選的格局。這對全球政經有大衝擊，大家都趕緊補修川普學分。

若川普當選，對台灣也將有大影響，會顛覆拜登過去4年的布局。拜登力推「民主聯盟」，對中國採取圍堵政策，但川普根本不信這套。

第二件黑天鵝事件是微軟全球大當機。資安公司Crowdstrike因更新一套軟體Falcon Sensor造成微軟作業系統當機，影響全球約850萬台裝置。從企業到航空公司班機，災難遍布全球。

微軟是全世界最重要資訊廠商，形象良好，這起意外影響了微軟的聲譽。這告訴我們「資安」的重要性，在網路串起全世界的時代，只要有一個小失誤，就可能癱瘓一個國家甚至全世界。若資安被當作武器來使用，後果更難以想像。

至於灰犀牛事件代表，應屬近期颱風凱米。凱米侵台以前氣象專家已預期威力不小，真的襲台後，民眾才發現影響之大、遠超出大家預期。凱米的驚人雨量讓雲林、嘉義、台南、高雄等地，成為了水鄉澤國。

凱米反映出氣候變遷造成的危機。氣候絕對是一種新風險，現在因為地球溫度失控，導致全球氣候災難不斷，火災、風災、雨災各種形式的災害都有，氣溫從酷熱到嚴寒，引發各種極端情境。

面對風險，台灣企業如何突圍？

企業應如何面對風險？其實就是要重視外在可能「風險因子」。川普當選是地緣政治風險、微軟事件代表科技風險、氣候變遷則代表自然環境風險。

我們要有面對不確定未來的心理準備，宜事先做好風控措施。由於外在環境變化越來越大，未來有更高機率發生「非常態」的風險。傳統的策略規劃不會考慮極端情境，但當極端狀況發生頻率變高，便必須有新思維。

未來全球保險公司勢必大幅提升「風險溢價」，如果能保險倒是好事，但有些地方、情境，不管付出多高代價也沒有保險公司願意承保。

面臨高風險環境，每一個人都要有危機意識。對台灣人而言，當前一定要有的危機意識是，不要認為兩岸現狀可以永遠維持。台灣的安全是美中角力下的平衡，但現狀已經鬆動，未來會有更多變數。我們一定要為「最壞情境」做好準備，唯有居安思危，才能確保安然度過。

《原文2024年給企業的一堂課：黑天鵝只會越來越多，誰「這能力」強誰就成功》

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