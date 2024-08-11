瑩碩營收／新品上市助攻 7月9,459萬、年月雙成長

瑩碩（6677）近日公布7月合併營收9,459萬元，月增31.34%、年增31.45%，主要受惠合作夥伴雙鶴利民取證的里程碑金挹注。隨著下半年進入旺季，將帶動國內外上市新品出貨量增加，並可望認列健喬新一輪藥品轉證收入，公司看好下半年業績及獲利趨勢向上。

瑩碩日前董事會也通過今年上半年財報。上半年合併營收4.15億元，年減6.8%，稅後淨損3,513萬元，每股虧損0.63元。

瑩碩表示，由於去年同期認列藥品轉證及子公司專案的結案收入，墊高基期，加上健保價格於每年4月進行調整的季節性因素影響，拖累今年上半年營運表現以致虧損。

針對未來營運動能，瑩碩指出，去年迄今在台灣及中國合計取得八張藥證，其中，血液科用藥「安鐵瑩膜衣錠」是國內的第一家學名藥，主要適應症為治療海洋性貧血鐡質沈著症（地中海型貧血）、以及輸血導致的慢性鐵質沈著症（輸血性血鐵質沉積）。此類患者會因過多鐵質長期沉積在體內以致傷害各個重要器官，如肝臟、胰臟、心臟、脾臟、內分泌系統等，易引發危及生命的相關變病變，必須持續接受排鐵治療以降低傷害。

安鐵瑩膜衣錠目前已納入健保給付，依IQVIA資料顯示，同成份藥品2023年的市場規模約5.2億元，憑藉首發學名藥優勢，有機會搶佔原廠的市場份額，將是公司下半年的重點推廣產品。

瑩碩進一步指出，「安鐵瑩膜衣錠」為新一代口服排鐵劑，屬於高門檻的利基型產品。有鑑於中國南方的廣東、廣西、海南、福建等都是地中海型貧血的盛行區，瑩碩已結盟海西新藥公司，將在中國市場共同開發此血液科用藥，卡位先機。

此外，在中國上市的鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，瑩碩同時擁有25mg劑量、50mg劑量二張藥證，其中50mg是國際上的主要使用劑量。鹽酸米那普侖膠囊陸續完成中國各省的掛網，且因應目前市場的短缺狀況，出貨量有加溫趨勢。

瑩碩挾多個自主藥物傳輸技術平台，持續開發迎合市場需求的高質量藥物，並創下國內最多首發學名藥領證的記錄。

衛福部近期提出健保藥品最新改革方案，鼓勵本土藥廠在國內進行研發創新，以期帶動台灣製藥產業的優質發展。而凡符合改革要件的藥品（藥廠），包括新成分新藥、爭取首二家提出學名藥申請並在國內執行BE試驗等，皆可享有健保最高核價、與原廠藥同等價位或加成等優惠。依循政策方向，瑩碩將是此政策利多下的受惠廠商之一。

展望下半年，瑩碩在國內已完成四個生體相等性試驗（BE Study），將提出藥證申請，同時會再開展新的BE試驗，持續開發新品。此外，國內外合作案（含藥品轉證）依達標進度將會認列營收及獲利，加上多個新品有機會領證上市，公司對下半年營運仍然樂觀，有信心重返成長軌道。