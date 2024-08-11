汽油12日起降1角、柴油漲7角 95無鉛每公升31.4元

台灣中油持續啟動平穩雙機制，中油今天宣布，12日凌晨零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.1元，柴油則調漲0.7元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升達31.4元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升28.3元。

中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌3.20美元，新台幣兌美元匯率升值0.218元，計算跌幅為3.72%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調漲0.4元，雖未抵亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡）稅前最低價，汽油吸收0元（前週汽油已吸收0.8元），仍啟動油價平穩措施。

中油表示，汽油每公升吸收0.5元，實際價格調降0.1元；柴油本週原應調漲1.6元，因抵亞鄰國家稅前最低價，柴油吸收0.4元（前週柴油已吸收2.1元），且因平穩機制也吸收0.5元，經計算本週柴油實際價格調漲0.7元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的0.5元及0.9元都由中油吸收。今年累計到7月底止，中油共吸收約204.09億元。