逸達鞏固長效注射劑領導地位 啟動四種新藥物輸送系統

逸達（6576）近日宣布，為了鞏固其在複雜長效注射劑產品領域的領導地位，將啟動數項與穩定長效注射劑型（SIF-LAI）技術相關的創新進展，包括四種新穎且獨有的SIF-LAI藥物輸送系統：SIF-ADAGIOTM、SIF-LEGATOTM、SIF-DUOTM及SIF-MEZZOTM。

逸達表示，該公司已建立第一個SIF技術平台衍生之產品CAMCEVI，並成功從技術、知識產權及產品開發的角度，持續不斷開發及擴展其SIF技術平台以及在長效注射劑（LAI）領域的行業領導地位。

逸達表示，鑑於長效注射劑之複雜性，需要深厚的專業知識、極高的專業技術和經驗，很少有公司能開發出具有SIF技術平台的靈活性和適應性的長效注射劑技術平台。

逸達目前已開發了四個不同的SIF-LAI（Stabilized Injectable Formulation-Long-Acting Injectable）藥物輸送系統，將提供更大的靈活性，並可在複雜之長效注射劑產品中持續推動創新；逸達將在未來陸續揭露更多關於這些全新SIF藥物輸送系統相關資訊。

逸達指出，已經商業化的產品CAMCEVI係應用以可生物降解聚合物為基礎之SIF-ADAGIOTM藥物輸送系統開發。逸達也將SIF-ADAGIOTM系統應用於其他產品，包含FP-014，這是一種同類最佳的預充填式、皮下注射、三個月及六個月劑型之曲普瑞林（triptorelin）長效注射劑。

SIF-LEGATOTM 系統是一項新穎的脂質基組合系統，具有容許相當高藥物裝載量之獨特優勢，使其對各種藥物物質和產品特性具有高度適應性；這一項SIF LAI藥物輸送系統目前正應用於逸達產品組合中的數個早期神經學產品之開發。

SIF-DUOTM 是一種以溶液為基礎之藥物輸送系統，逸達正運用這一獨特的藥物輸送系統開發數個精神科長效注射劑之早期研發項目；此外，逸達的SIF-MEZZOTM藥物輸送系統仍在開發及優化階段。

逸達董事長暨總經理簡銘達表示，逸達對於推進SIF和NCE研發專案之產品組合始終保持高度承諾，同時在技術和專利基礎方面也取得了顯著的進展，這些都是逸達發展的重要基石。逸達的核心使命之一是持續在複雜的長效注射劑（LAI）產品和技術領域保持領導地位。

逸達技術長李雨華表示，逸達已透過將SIF-ADAGIOTM系統應用於CAMCEVI這一市場上表現卓越的同類最佳產品，成功證明了公司的技術及專業價值。現在，逸達準備進入下一階段，展示創新藥物輸送系統的商業潛力。