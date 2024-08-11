快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小企業ESG／AI 助攻 數位、永續雙路並進

經濟日報／ 記者王惠英／專題報導
ESG是由聯合國的SDGs演化而來，成為企業實踐指引。家數占企業九成的中小企業一定要搭上ESG列車。記者蔡宗儒／攝影
ESG是由聯合國的SDGs演化而來，成為企業實踐指引。家數占企業九成的中小企業一定要搭上ESG列車。記者蔡宗儒／攝影

根據台灣經濟研究院去(2023)年抽樣調查發現，我國中小型製造業者對於ESG的認知與發展程度，多停留在了解與認識階段，有近三成完全沒有涉獵、超過六成僅了解目的與意義，而展開實際行動的業者不到一成。

台灣經濟研究院副院長林欣吾表示，從產業別及規模角度觀察，與國際供應鏈連結度高的產業，如電子、化學及汽車等表現較佳，相對傳統產業如成衣、家具、皮革等表現較差；企業規模越大，ESG綜合分數也愈高，可見規模影響了投入資源的能力。不過，整體調查的平均總分為1.92，相對於滿分五分，算是偏低。

林欣吾指出，已投入ESG行動的業者，在公司治理（G）上大多已將專業風險管理納入經營決策；在社會面（S），關注員工身心安全健康議題，積極降低離職率與培訓員工；至於環境面（E），主要是能源管理措施的投入，其次是溫室氣體排放的減少，但比重仍偏低，進步空間仍很大。

「很多企業對於投入ESG，特別是E，感受到的是成本提升。」林欣吾認為，減碳與ESG將是在世界經濟體系生存發展的必要條件，因而要先說服中小企業投入ESG是為了長遠發展，同時思考如何找到因應氣候變遷發展的新機會。

先有清楚的認知，接下來才是協助中小企業落實ESG發展，包括：進行碳盤查，以及有系統地執行減碳、節能或使用新能源等作為。

林欣吾提到，初期進行碳盤查、規劃減碳措施，例如尋求資金挹注、汰換高碳排或高耗能設備等，容易有顯著的成效。

但之後長期持續減碳節能，猶如走進「深水區」，將需要更有系統性或國際性的解決方案。也與政策、碳費、新能源到金融等措施密切相關。

永續轉型與數位轉型的兩大挑戰，攸關企業在國際市場是否能夠生存和具備競爭力。

林欣吾指出，政府鼓勵企業供應鏈「以大帶小」、推動輔導計畫，目前已觸及部分業者，未來還要努力觸及全部業者。

中小企業推動ESG，可能降低成本或帶來利益，但如何跨出第一步？林欣吾建議業者，可以多多善用一些資訊平台，例如台經院永續學院、綠學院等，將有助於減少摸索、試誤，永續轉型會更加順利。

工研院資深副總蘇孟宗說，生成式AI快速發展，很多企業感受到數位轉型的急迫性。從長遠布局來看，不論數位或淨零轉型，中小企業都要有專人負責，如設置永續長、AI策略長等，這兩者應有連動關係，像是將AI運用於減碳或淨零，而資料中心節能做得好，也有助提升運算能力與轉型。

ESG 減碳

延伸閱讀

高股息最終進化版 臺灣ESG永續高息ETF核准募集

大跌反讓00878受益人數創新高…規模超越0056！ 艾蜜莉：我也是其一貢獻錢的

遠東SOGO簽減碳承諾書 台灣首例

中小企業減碳 成新課題

相關新聞

生醫三強 躍營收贏家…國光生技飆升逾二倍

生醫族群陸續公布7月合併營收，生醫族群7月合併營收陸續公布，以國際市場為導向的美時、保瑞及藥華藥三公司為最大贏家，三家公...

中小企業ESG／投入 ESG 中小企業不能掉隊

ESG，簡單三個字母已成許多大企業經營的「標配」，追求E（環境）、S（社會）與G（公司治理）都能符合聯合國SDGs永續發...

中小企業ESG／AI 助攻 數位、永續雙路並進

根據台灣經濟研究院去（2023）年抽樣調查發現，我國中小型製造業者對於ESG的認知與發展程度，多停留在了解與認識階段，有...

中小企業ESG／淨零關鍵一步 從供應鏈出發

碳有價時代來臨，歐盟試行碳邊境調整機制（CBAM）、美國也在研擬清潔競爭法案（CCA）中，促使台灣中小企業必須加速「減碳...

東方風能攜手韓國LS集團進軍韓國離岸風電 支援船舶市場

台灣領先的離岸風電企業東方風能10日宣布，東方風能已和韓國知名工業集團LS集團旗下的LS Marine Solution...

東方風能與韓國LS集團合作 進軍韓國離岸風電支援船舶市場

台灣海事工程商東方風能已和韓國LS集團旗下LS Marine Solutions (LSMS)簽署MOU合作協議，雙方將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。