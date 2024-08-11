中小企業ESG／AI 助攻 數位、永續雙路並進

根據台灣經濟研究院去(2023)年抽樣調查發現，我國中小型製造業者對於ESG的認知與發展程度，多停留在了解與認識階段，有近三成完全沒有涉獵、超過六成僅了解目的與意義，而展開實際行動的業者不到一成。

台灣經濟研究院副院長林欣吾表示，從產業別及規模角度觀察，與國際供應鏈連結度高的產業，如電子、化學及汽車等表現較佳，相對傳統產業如成衣、家具、皮革等表現較差；企業規模越大，ESG綜合分數也愈高，可見規模影響了投入資源的能力。不過，整體調查的平均總分為1.92，相對於滿分五分，算是偏低。

林欣吾指出，已投入ESG行動的業者，在公司治理（G）上大多已將專業風險管理納入經營決策；在社會面（S），關注員工身心安全健康議題，積極降低離職率與培訓員工；至於環境面（E），主要是能源管理措施的投入，其次是溫室氣體排放的減少，但比重仍偏低，進步空間仍很大。

「很多企業對於投入ESG，特別是E，感受到的是成本提升。」林欣吾認為，減碳與ESG將是在世界經濟體系生存發展的必要條件，因而要先說服中小企業投入ESG是為了長遠發展，同時思考如何找到因應氣候變遷發展的新機會。

先有清楚的認知，接下來才是協助中小企業落實ESG發展，包括：進行碳盤查，以及有系統地執行減碳、節能或使用新能源等作為。

林欣吾提到，初期進行碳盤查、規劃減碳措施，例如尋求資金挹注、汰換高碳排或高耗能設備等，容易有顯著的成效。

但之後長期持續減碳節能，猶如走進「深水區」，將需要更有系統性或國際性的解決方案。也與政策、碳費、新能源到金融等措施密切相關。

永續轉型與數位轉型的兩大挑戰，攸關企業在國際市場是否能夠生存和具備競爭力。

林欣吾指出，政府鼓勵企業供應鏈「以大帶小」、推動輔導計畫，目前已觸及部分業者，未來還要努力觸及全部業者。

中小企業推動ESG，可能降低成本或帶來利益，但如何跨出第一步？林欣吾建議業者，可以多多善用一些資訊平台，例如台經院永續學院、綠學院等，將有助於減少摸索、試誤，永續轉型會更加順利。

工研院資深副總蘇孟宗說，生成式AI快速發展，很多企業感受到數位轉型的急迫性。從長遠布局來看，不論數位或淨零轉型，中小企業都要有專人負責，如設置永續長、AI策略長等，這兩者應有連動關係，像是將AI運用於減碳或淨零，而資料中心節能做得好，也有助提升運算能力與轉型。