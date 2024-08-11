中小企業ESG／淨零關鍵一步 從供應鏈出發

碳有價時代來臨，歐盟試行碳邊境調整機制（CBAM）、美國也在研擬清潔競爭法案（CCA）中，促使台灣中小企業必須加速「減碳」，才能維持出口競爭力。

以歐盟去（2023）年10月開始試行CBAM為例，對進口產品徵收二氧化碳排放關稅，從初期適用的鋼鐵、水泥、鋁業、化肥和電子等產業，擴大到氫、特定前驅物、部分間接排放和鋼鐵下游的螺絲、螺栓等產品，不減碳就拿不到訂單，對相關產業帶來不小衝擊。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，CBAM的適用範圍擴大到螺絲、螺帽等中小型業者，目的是促進上游的鋼鐵業者積極減碳。有螺絲生產業者個別盤查碳排放量時，發現鋼鐵原料的碳排占九成，是最大排放來源。

因此，中小企業面對減碳或淨零的轉型風險，最好從產業供應鏈出發，才能做出比較完整清楚的判斷。

碳盤查就像幫企業做健康檢查，瞭解整個企業所有營運活動產生的碳排放量大小及分布狀況。包括：範疇一，來自生產過程中的直接溫室氣體排放；範疇二，使用其他外部能源的間接溫室氣體排放，例如企業用電；以及範疇三，企業在上下游價值鏈所產生的其他間接溫室氣體排放，例如原料採購、產品運輸、外包服務等。

「對很多業者來說，範疇三的涵蓋範圍過大，要提供的資訊、處理的事情更多，在執行上是較困難的挑戰。」趙家緯指出，近年循環經濟已發展新的工具和方法，可以做為解方。

根據艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）研究，提升能源效率和使用再生能源，只能解決55%全球溫室氣體排放量；剩下45%的減碳任務，則需要透過循環經濟來達成，企業必須從價值鏈上找到切入點，轉型產品的生產和使用方式。

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