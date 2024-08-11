中小企業ESG／投入 ESG 中小企業不能掉隊

ESG，簡單三個字母已成許多大企業經營的「標配」，追求E（環境）、S（社會）與G（公司治理）都能符合聯合國SDGs永續發展指標的精神。

但是，還沒有法規要求的中小企業呢？

政大特聘教授、信義書院執行長別蓮蒂指出，台灣中小企業超過163萬家，台灣企業永續轉型不能只看大不看小，中小企業不能「掉隊」。

聯合國今年6月的波昂氣候會議中，世界氣候基金會（WCF）代表特別強調中小企業在搶救地球氣候行動中的重要性，「中小企業對氣候財務及再生能源科技創新十分重要」，中小企業意指全球50%的市場及80%的受雇者，是全球經濟的骨幹。

世界氣候基金會指出，再者，私部門的再生新科技中有25-30%，都是來自中小企業。

全台163萬家得快上車

回看台灣，別蓮蒂指出，中小企業占全體企業98%以上；就業人數就有913萬多人，占全國就業人數的八成；如果台灣企業要追求永續，中小企業一定要搭上永續列車。

不過，對許多中小企業主來說，「ESG離我們還很遠吧？」是普遍反應；「該怎麼做」、「如何踏出第一步」、「ESG到底是要做什麼？」都是常見痛點。

願景工程團隊在採訪中小企業過程中，曾遇到中小企業即將成為科技業供應商，也知道立刻會面臨大企業的減碳要求，但他毫無概念，反問：「你們有ESG該做些什麼的清單嗎？」

有企業主上了坊間ESG課程說，「我還是對於SDGs很無感；為什麼？因為講的都是：我要去認領一片樹林。」把賺來的獲利去買看來不相關的東西，「但對我現在要做的事情沒有改變」。

中小企發展ESG的美麗與哀愁

也有中小企業主在上了EMBA之後，被同學滿口「ESG」嚇住，「那中小企業要怎麼開始？」他以為就是「把冷氣換成變頻；影印紙都要用雙面、做回收」；原來不只如此，「同學上班都不開車了，搭捷運、公車，說這也算入企業減碳量」。

他在他的認知中，環保一點，就算是ESG了吧？但他的疑問是：「做了之後，我又不知道我是貢獻了多少？」沒有誘因。

有意願卻缺乏資訊，是障礙；缺乏資源、誘因，更是問題。

一位食品業中小企業主說，大企業資源多，「可能一年砸200萬元或更多在ESG，眼睛都不眨一下」；但是中小企業的資源是「生吃都不夠」，SDGs或ESG這些字母都太花錢了。「計算機按一按，就算了」。

曾有國際連鎖旅館邀請他的產品成為房間內零食，但要求包材必須符合環保要求，「產品袋子貼合面的塑膠要換成rPET（再生聚酯）」。他回說，「那成本會提高喔」，對方不在意。但是，他遍尋台灣包材業者，只有一家技術能支援。

「歐洲的要求很高，我們就放棄了；因為美國不太管，只要打入沃爾瑪（Walmart）、亞洲超市，對我們目前就夠了！」

基於成本、技術、利潤等考量，先按兵不動，是中小企業面對ESG要求的另一種應對策略。

環境部長彭啟明在任職「台灣氣候聯盟」秘書長時，就曾指出，對企業來說，「ESG與SDGs不是道德行動，而是營運必考題」，無法配合轉型的企業未來就會被淘汰，「尤其是當金融機構已經把ESG變成放貸標準，企業不得不積極面對。」

綠色金融扮關鍵推手

綠色金融的考驗是中小企業追求ESG轉型的外部推力。別蓮蒂也說，台灣許多中小企業都是國際供應鏈的一環，品牌商的訂單是第一個中小企業必須注重ESG的驅力；第二，是來自各種法規。法令先要求大的上市櫃公司必須提出永續報告書。中小企業知道下一個就會輪到自己了。

第三，更現實的理由是碳要收費了。不論生產過程、交貨方式與過程的碳排，大客戶都會要求降低碳排。這些都代表成本增加，都讓有些中小企業開始拉警報。

第四，當社會趨勢都在談ESG，「連電器廣告也會標榜公司和產品符合ESG」，具敏感度的中小企業也能聞到風向。尤其是注重品牌形象的中小企業，或招攬重視價值的年輕員工，就會提早開始布局ESG。

第五，另一個算是「被迫」的動機，是如果ESG做得不好，未來可能貸不到款。因為「綠色金融」是解決氣候議題很重要的手段，台灣金融業都主動遵從國際規範，可以交出漂亮的報告書。那麼，未來中小企業要向銀行借錢，如果經營計畫有好的ESG點子，就可能拿到更低的利息、或更先拿到貸款。

彭啟明觀察，做得好的企業，都是高階主管由上而下，有明確的永續概念及認知，才能內化到企業營運中。

不論如何，中小企業是台灣企業的主體，台灣追求永續轉型，中小企業絕對是ESG拼圖中的重中之重。