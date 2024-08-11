生醫三強 躍營收贏家…國光生技飆升逾二倍

生醫族群陸續公布7月合併營收，生醫族群7月合併營收陸續公布，以國際市場為導向的美時（1795）、保瑞（6472）及藥華藥（6446）三公司為最大贏家，三家公司都因為美國市場的帶動，不論是營收規模或是成長動能都位居前三名。

美時受惠血癌藥Lenalidomide出貨美國大幅成長，單月合併營收27.2億元，居各公司營收表現之冠，該公司受惠血癌藥Lenalidomide出貨美國市場大幅成長帶動，月增1.44倍、年增18.97%，營收為單月歷史次高。

第二名是CDMO大廠保瑞，受惠今年初併購美國Upsher-Smith Laboratories藥廠，帶動7月合併營收17.2億元，月增1.4%，年增61.2%，為17個月以來新高。

第三名是新藥公司藥華藥，7月合併營收8.79億元，月增3.7%、年增97.3%，主要是罕見血癌新藥Ropeg美國銷售漸入佳境。

生醫族群7月營收前十強

第四至第十名公司分別為永信、中化、佳醫、生達、晶碩、東洋及泰博等，7月營收前十名公司中，有七家藥廠及三家醫材公司；保健品大廠葡萄王尚未公布7月業績。

除了營收前十名，7月營收成長表現較突出的還包括疫苗龍頭國光生技，7月合併營收3.61億元，年增225%，月增403.3%，主要是6月開始對大陸出貨四價流感疫苗，帶動業績成長。

其餘包括CDMO公司台康生技、原料藥廠永日、學名藥廠益得、基因定序公司威健生技、藥物及醫材開發公司博晟，醫學儀器商之器及欣大健康等，7月營收都出現年、月雙增四成至一倍以上表現。

台康生技7月合併營收8,853萬元，月增45.4%、年增41.8%，主因CDMO業務擺脫去年低潮，今年穩定成長，汐止微生物廠因日本客戶藥品銷售太好，產能滿載，同時受惠美國生物法轉單效應。

原料藥廠旭富7月合併營收1.37億元，年增110.2%。該公司曾因火災造成廠房全毀，但自去年底蘆竹廠產能全面恢復後，即爭取恢復四大產品線主要客戶訂單。

光學族群中的視陽，7月合併營收3.32億元，月減3.7%，年增76.1%，主要動能來自日本客戶矽水膠彩片聯名商品出貨；大陸市場去年基期低，今年恢復成長，同時陸續增加品牌和通路新客戶，歐美市場的矽水膠透片穩定成長，且疊加功能型老花鏡片將於下半年推出。