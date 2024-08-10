有機小農大集合！中友百貨有機小農市集 連二週熱鬧開市

中友百貨首度與國立中興大學有機農業推動中心攜手合作，今(10)日起至18日連續兩週的週末假日，在中友百貨一樓廣場舉辦「有機小農市集」。有機小農市集以認識有機農業、推廣有機飲食及有機食農教育為主軸，聚集超過30個有機農民、綠色餐廳、有機農業推廣單位共襄盛舉。

此次活動除配合有機農業推動中心今年辦理的「有機農產品經營者輔導媒合計畫」，邀請獲選的有機農產品經營者外，更邀請興大有機農夫市集、綠色餐廳等共同參與，現場與嘉賓分享友善土地、在地當令的食材，吸引人潮駐足品嚐有機饗宴，並透過互動認識有機農業永續價值。

中友百貨多年來每年暑假皆舉辦小農市集，今年更將市集的規格提升到「有機種植認證」，結合產、官、學，邀集台灣各地有志於推廣有機蔬果的小農們，提供自家最自傲的有機農產品現場販售。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，感謝有機農業推動中心、國立中興大學共同主辦，以及彰化縣政府、大埔里有機聯盟、農業暨自然資源學院、森形埔里農莊共同協辦此次有機小農市集活動。

在有機農作的領域，他們已有豐富的經驗，有機產品有著嚴格的檢測標準，不使用化學肥料及農藥，也不使用基因改造，無毒蔬果令人食在安心。

中友百貨相關企業-森形埔里農莊所產的農產品也得到中興大學有機驗證，近年來在B棟13樓「生活好品」專櫃販售，已培養一群主顧客固定購買，並提供給上千位員工及專櫃人員午晚餐。

簡聰政說，今年小農市集邀請30家志同道合的有機農，提供展售的舞台讓台中消費者可以更加認識這群努力、勤懇耕作，有著遠大抱負的小農，也能就近購買到高品質又美味的自然農作物。

有機小農市集第一週8月10日至11日為興大專場，現場展售台灣在地優質有機農產品，包含來自雲林斗南鎮農會與苗栗苑裡用心米舖的有機越光米、花蓮壽豐淺草堂以素有自然界綠色寶石美稱的有機山苦瓜所製造之相關茶飲。

以及南投水里上安農場所栽種口感厚實香氣濃郁的有機黑早香菇、桃園楊梅亞植有機農場重視動物福利的有機雞蛋與有機滴雞精、彰化芳苑通利水產行用海水、益生菌孕育的有機黑蜆及綠色美食等，讓消費者能夠近距離認識與品嚐各式各樣的有機產品。

現場也規劃精彩系列活動，邀請本屆學校午餐大賽冠軍台中市清海國中帶來有機料理示範，趣味吸睛的有機食農教育短劇演出，獎品豐富的有機知識問答，以及有機生活專家分享如何將有機帶入日常，繪本老師帶領大家從黑翅鳶尋家的過程，探索友善生態的重要性等，藉活動將有機觀念融入生活。

主辦單位也特別說明，興大專場的參與單位，包含5家今年度獲選有機農業推動中心「有機農產品經營者輔導媒合計畫」的受輔導單位，亞植有機農場、上安農場、通利水產行(壹顆蜆)、斗南鎮農會、淺草堂，期望透過專家的輔導，提升品牌的產品力與能見度。