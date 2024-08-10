東方風能攜手韓國LS集團進軍韓國離岸風電 支援船舶市場

台灣領先的離岸風電企業東方風能10日宣布，東方風能已和韓國知名工業集團LS集團旗下的LS Marine Solution(LSMS)簽署MOU合作協議，雙方將共同投資並運營韓國離岸風電海工支援船舶市場。

東方風能執行長陳柏霖表示，此次合作不僅代表東方風能技術實力獲得國際認可，還標誌著台灣企業在全球新能源市場上的重要拓展。

隨著全球加速能源轉型，離岸風電已成為亞太地區發展的重點，而台灣更是其中的先行者。近年來，台灣積極發展離岸風電產業，逐步建立起一支專業且技術精湛的船隊。

東方風能正是在這一背景下，憑藉豐富的經驗與領先的技術能力，在亞太地區取得了卓越的成就。台灣作為亞洲離岸風電的先鋒，相關技術與經驗不僅為國內市場帶來巨大的成長，也為東方風能打開國際市場的大門。

此次合作是東方風能利用台灣在離岸風電領域的領先地位，與國際大型企業LS集團攜手共進的結果。透過這一合作，東方風能將在韓國市場展示其技術優勢，並進一步提升其在亞洲地區的影響力。

LS集團作為韓國主要的工業集團之一，擁有深厚的技術實力和市場影響力，特別是在電力設備和電氣自動化領域。該集團在全球市場中佔據領先地位，並積極參與國際合作以推動能源轉型。此次與東方風能的合作，將充分利用雙方的技術與市場優勢，共同推動韓國離岸風電市場的快速發展。

陳柏霖表示，東方風能很榮幸能與LS集團這樣的國際大型企業合作。這次合作，不僅是對東方風能技術實力的最佳證明，更是台灣企業在國際市場上展現實力的具體實踐。東方風能將繼續利用在離岸風電領域的技術優勢，與LS集團攜手推動韓國市場的發展。

陳柏霖強調，此次合作只是東方風能全球化佈局的第一步。展望未來，東方風能計畫進一步擴展其國際業務，與更多國際企業合作，將商業規模擴展至其他國際市場。

作為台灣首個進軍國際市場的本土離岸風電船舶企業，東方風能正在積極探索與全球合作夥伴的聯手機會，以實現更廣泛的市場布局。

陳柏霖說，未來東方風能將繼續秉持著創新與卓越的理念，致力於為全球新能源市場提供優質的解決方案，並在國際舞台上展現台灣企業的實力與潛力。這一戰略不僅將鞏固東方風能在亞太地區的市場地位，更將為全球新能源產業的發展注入新的動力。

東方風能成立於2019年，旗下擁有台灣最大規模的海工支援船隊，並致力於提供多元化的離岸海工解決方案，涵蓋風場、施工、運營與維護等領域。

作為台灣領先的海工企業，東方風能積極拓展國際市場，並持續扶植海洋產業，提升技術能力，為全球客戶提供高效、安全的解決方案。

LS集團是一家總部位於韓國的多元化工業企業集團，由LG集團於2003年分割成立，其主要業務領域包括電力設備、電氣自動化、工業機械、材料和能源。集團旗下擁有許多子公司，遍布全球，員工總數超過1萬3,000人，是韓國第13大企業集團。