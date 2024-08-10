陽明動明輪已派遣六條拖輪協助戒護

陽明海運（2609）所屬動明輪(YM Mobility)於8月9日發生船艏失火事故，經現場於事故發生後即時啟動滅火應變，截至10日更新公告時，船上已無明火，現場並持續灑水降溫中，全船船員與現場作業人員均安全無虞。

陽明表示，本項事故確切發生原因仍需待專業判斷釐清，為維護船舶安全與加速事故處理，現場已派遣六條拖輪協助戒護，國際船東互保協會P&I、船級社及公證人等專家均陸續抵達現場與主管機關協調，陽明的技術人員也全天候現場支援，以確認失火事故與後續救災對船舶的安全性、適航性影響程度。

陽明將持續配合主管機關及相關專家意見應變處理，並在人員、船舶安全性優先考量下，待失火事故完全排除後即刻評估船舶緊急維修可能性，船上貨儎轉運及船期調整等相應安排，將在有進一步訊息後更新公告。