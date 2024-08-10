台鐵基隆土地開發純商業或含社宅 勞資不同調

台鐵公司化後推出4大土地開發案，其中位在基隆七堵站旁的土地規劃為商業大樓；不過，工程會請台鐵工會提意見，工會提出興建含商業、社宅及員工宿舍的提議，勞資不同調待協商。

台鐵日前召開董事會，有關台鐵規劃的4大土地開發案都暫時擱置，其中，位在台鐵七堵車站旁的土地開發案，出現勞資不同調，有待雙方進一步協商。

根據台鐵的規劃，七堵車站旁約3400多坪的土地，以設定30年地上權方式，興建商業大樓，是看好未來有基隆捷運帶來的商機。

不過，台鐵企業工會研究組長林佑哲說，今年勞動部及公共工程委員會都先後針對台鐵土地開發，請工會提意見；工會認為，七堵車站旁的土地，不應只單純做商業使用，應包含社會住宅、台鐵宿舍、物流中心、運動中心、商務辦公、商店餐廳，工會已將規劃建議提報到公共工程委會。

根據台鐵工會提供的研究報告，七堵站雖為一等站，卻面臨周遭生活機能不足，無傳統上商業活絡、較為繁盛的一等站情形，第1階段的開發目標應補足周遭住宿不足、強化生活機能性設施及產業發展所需的低成本高效率的物流中心，加速七堵區的聚落成形。

第2階段將空間升級再利用，原本宿舍、青年住宅轉行為共生宅、旅館等設施，超市商場升級為商店街，待區域經濟活絡後，物流中心提升為百貨商場。

台鐵工會認為，台鐵能夠配合國家產業政策，引導新的產業聚落形成，藉由產業群聚效益，吸引企業入駐，創造更多工作機會。並藉由分流作用，結合以場站周遭作為獨立運作的工作、生活、休憩的生活多元場域，促進周圍區域的活化，均衡各地城鄉發展。

台鐵副總經理朱來順今天接受中央社記者訪問說，台鐵是開發案的主體，不清楚工會的提案，有待釐清，雙方對開發案的不同看法可再協調。

不過，台鐵昨天舉辦投資開發座談會，針對預計今年招商的北部地區土地（包含：台北安東街土地、基隆光明路土地）周邊現況及發展潛力、資產活化方式建議等，邀請國內大業者參與，有19間不動產開發業者、2間零售業者、2間壽險業者參加。

台鐵4大土地開發案中，台鐵工會對台北安東街規劃透過都市更新的開發案較無意見。另外，除了基隆市光明路開發案外，工會對台中市復興路及高雄市自立路的開發案有疑義，主要是這些土地當年都曾由台鐵職福會出資興建宿舍，後來台鐵拆除老舊宿舍，工會認為，台鐵職福會與台鐵是各自獨立法人，職福會的資產屬於員工的共同財產，現在土地要開發，應計算職福會的權利變換。

朱來順說，相關疑義會進一步釐清，並由董事會中的資產開發委員會討論。