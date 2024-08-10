東方風能與韓國LS集團合作 進軍韓國離岸風電支援船舶市場
台灣海事工程商東方風能已和韓國LS集團旗下LS Marine Solutions (LSMS)簽署MOU合作協議，雙方將攜手參與韓國離岸風電支援船舶的投資與營運；這次合作標誌東方風能積極邁向國際化的重要里程碑，為台灣企業在全球市場的開拓創造新局。
全球能源轉型的浪潮下，離岸風電產業蓬勃發展，韓國是亞洲地區的關鍵市場之一，已開始布局發展離岸風電。雙方本月7日簽署，通過與LSMS的合作，東方風能將進一步擴展在亞洲市場的佈局；LS集團在電力設備及能源領域具備深厚的技術與市場經驗，東方風能將得以借助LS集團的技術專長與市場影響力，加速在韓國市場的發展。
東方風能執行長陳柏霖表示，與LS集團的合作是公司邁向國際化的重要一步，更是台灣廠商在全球能源產業中展現實力的絕佳機會，東方風能將與LS集團緊密合作，透過技術協助和資源共享，為韓國的離岸風電發展貢獻力量。
這次合作將集中在離岸風電支援船隊的投資與運營，這些船舶將為韓國離岸風電場的施工、維護及運營提供關鍵支持。透過技術協作與市場資源整合，東方風能將成為亞洲離岸風電市場中重量級的參與者。
東方風能與LS集團的合作也象徵兩國企業攜手共同推動亞洲地區新能源產業發展的決心，雙方將持續探討更多合作機會，實現可持續發展的共同願景。
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