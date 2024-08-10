東方風能與韓國LS集團合作 進軍韓國離岸風電支援船舶市場

台灣海事工程商東方風能已和韓國LS集團旗下LS Marine Solutions (LSMS)簽署MOU合作協議，雙方將攜手參與韓國離岸風電支援船舶的投資與營運；這次合作標誌東方風能積極邁向國際化的重要里程碑，為台灣企業在全球市場的開拓創造新局。

全球能源轉型的浪潮下，離岸風電產業蓬勃發展，韓國是亞洲地區的關鍵市場之一，已開始布局發展離岸風電。雙方本月7日簽署，通過與LSMS的合作，東方風能將進一步擴展在亞洲市場的佈局；LS集團在電力設備及能源領域具備深厚的技術與市場經驗，東方風能將得以借助LS集團的技術專長與市場影響力，加速在韓國市場的發展。

東方風能執行長陳柏霖表示，與LS集團的合作是公司邁向國際化的重要一步，更是台灣廠商在全球能源產業中展現實力的絕佳機會，東方風能將與LS集團緊密合作，透過技術協助和資源共享，為韓國的離岸風電發展貢獻力量。

這次合作將集中在離岸風電支援船隊的投資與運營，這些船舶將為韓國離岸風電場的施工、維護及運營提供關鍵支持。透過技術協作與市場資源整合，東方風能將成為亞洲離岸風電市場中重量級的參與者。