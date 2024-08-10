每月撥3萬存買房錢...速度追不上房價 小夫妻：想「成家」好難

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聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園即時報導
桃園市目前已有12處社會住宅完工啟用，頗受民眾好評。圖／桃園市政府提供
桃園市目前已有12處社會住宅完工啟用，頗受民眾好評。圖／桃園市政府提供

社宅住越久越買不起房？社會住宅提供年輕人或小家庭平價租屋選擇，但桃園市近年房價節節高升，「只租不賣」的社宅租金也隨周邊房市調漲，有住戶抱怨「存錢速度趕不及房價攀升速度」，買房夢想更遙不可及。桃園市政府住宅處指出，已有構想推出「可負擔住宅」，但還需時間研議。

謝先生2年前與新婚妻子搬進17坪大的一房型社宅，租金萬元有找，2人為了將來準備，每月從薪水提撥3萬元做買房基金，原本期待6年存200萬元能在八德或中壢找到不錯的新屋，但無奈近年桃園房價飛漲，現在30坪大的大樓住家總價喊到800多萬元，以貸款8成計，自備款已要160多萬元。

陳小姐對買房更時不抱期待，她說，一家四口住在2房型的社宅已經4年，因為2名子女年幼需要照顧，全家靠丈夫跑業務每月4萬多元收入撐起家計，扣掉社宅租金1萬多元、小孩奶粉尿布錢1萬元和每月水電瓦斯伙食開銷後所剩無幾，存錢更是奢望，「如果社宅租約滿了，不知要搬去哪裡？」

申請入住社宅的黃先生也認為買房是遙不可及，桃園區近年房價攀升，現在屋齡10多年3房房價很難找到7、800萬元，他還看過28年的房子大4房44坪1700萬元，「談買房，怎麼可能？」

桃園市住宅發展處定期巡迴各社宅辦座談會，住戶除了反映租金調漲、環境設備缺失與違規管理等問題，也有人問桃園有無可能推出「可以買的社宅」，甚至有人激動質疑「社宅為什麼不能賣」。

住宅發展處長邱英哲說明，桃園目前的社宅基地多是在「興建只租不賣的社宅」前提下，以低於市場價格向中央政府或其他政府單位承買，受限住宅法規定，無法買賣，避免淪為建商或投資客的炒房工具，但社宅如果可以「去商品化」，情況可能會有所改變。

邱英哲也證實，市府正在研擬開放民眾購買的「可負擔住宅」，由市府拿自有土地或用市庫經費購地蓋房子，然後以便宜的價格賣給民眾，實現居住正義。

但為了避免炒房或賤賣爭議，屆時的可負擔住宅購屋者須符合一定資格條件，未來賣屋除了時間與價格有限制，承買者也必須符合相關資格條件，邱英哲強調，「讓住宅只是住宅，不是投資商品」，但目前整體還停留在構想階段，實際如何運作與執行，還要與其他局處從長計議。

桃園市目前已有12處社會住宅完工啟用，頗受民眾好評。圖／桃園市政府提供
桃園市目前已有12處社會住宅完工啟用，頗受民眾好評。圖／桃園市政府提供

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