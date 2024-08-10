社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

桃園市近年力推社會住宅，目前全市12處、4千餘戶滿租供不應求，還有8千人排候補，足足是可供租戶數2倍，部份精華地段候補名單與戶數比甚至超過4倍，有人苦等一年仍等不到，「隔年還要重新登記排隊」。桃園租金漲幅居六都之冠，租屋每月動輒上萬元，民眾哀嘆想住進社宅大不易。

據統計，桃園市目前社宅候補名單總計8千人，社宅等待入住排隊人數前三名都在人口最多的桃園區，分別為「中路二號」858名，「中路四號」796名居次，第3名是「中路一號」793名，最少人排隊的是「平鎮一號」也有267人等候，其他如「蘆竹一號」、「八德三號」各有295、534名。

桃園市住宅發展處解釋，桃園社宅未限制最多申請幾處，若有人一次申請很多處，就會造成名單「虛胖」；像是桃園區的中路一號到四號社宅都在中路重劃區，距離都近，有人為了提高入住機會全申請，一次就占候補總數4個名額，八德區八德一號到三號社宅相距不到1公里，也有類似情況。

儘管候補名單可能「虛胖」，但名單中後段班的民眾仍難等到入住機會。民眾連小姐符合桃園社宅政策戶資格，今年1月2日凌晨就排隊搶登記蘆竹二號，候補到第5順位，接著也登記中路二號候補第3順位，但等了7個月遲無下文，明年還要重新登記排隊，「排不到怎麼辦？」感覺無奈又生氣。

「社宅還在排隊，眼前只能租比較貴，品質沒市府社宅好的房子。」黃先生今年2月申請社宅3房型家戶至今沒下文，由於市府規定同一社宅只能申請一種房型，他希望可放寬申請多種房型更為彈性。賴先生則認為市府去年開放弱勢者可有條件延長租期，此舉也會壓縮申請候補者的入住機會。

住宅處長邱英哲表示，市府興建社宅計畫一直在進行，桃園區東門段與中壢區中興巷公辦都更社宅預計明年第一季完工啟用，預計增加163戶，桃園區正光路與復興路2處社宅正在蓋，完工預計提供330戶。桃園另有16處社宅正在規畫或設計階段，若全部完成，全桃園總計會有8千多戶社宅。

住宅處補充，社宅若有空房，整理好就會釋出讓民眾入住，以桃園市首座社宅中路二號為例，今年遞補了14戶，最近一個遞補者是8月入住，等候期約6個月。但市府也坦言有些租戶生活習慣差，許多結構設備毀壞汙損不堪使用，得花費不少時間整理，所以不見得有人搬離就會馬上釋出空屋。