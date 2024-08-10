快訊

社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

想買Apple Watch仍疑惑好在哪？過來人曝這些優點「不求人超方便」

人口密度全台第二 蘆洲預售實價衝上8字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
蘆洲房市示意圖。記者游智文攝影
蘆洲房市示意圖。記者游智文攝影

最近幾年受惠於建設利多及北市買盤外溢，新北蘆洲房市熱度持續升溫，依據實價揭露，位於蘆洲區的「新樸王樣」已有6筆交易站上8字頭，其中又以15樓戶的成交單價最高、達到82.6萬元，寫下蘆洲房價新紀錄。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，蘆洲地區每平方公里多達2.69萬人，人口密度僅次於永和區，排名全台第二，剛性購屋需求旺盛，但區域新建案供給量卻相對有限，在供不應求的情況下，新建案價格自然也會水漲船高。

莊思敏指出，蘆洲人口密度高，開發早，生活機能成熟，在地首購族及換屋族造就的購屋需求本身就相當熱絡。

近年台北市房價高漲，蘆洲與台北市只有一橋之隔，又有捷運行經的蘆洲也順勢吸引了不少台北市外溢買盤的進駐，進一步帶動了區域房市買氣的成長。

然而，蘆洲地區可供大面積開發的素地資源卻不多，新建大樓供給量相當稀缺，再加上附近三重地區的新建案價格已經逐漸攀升至7-8字頭，蘆洲新建案的市場行情自然也跟著上揚。

中信房屋蘆洲捷運三民加盟店店長邱福臨表示，創新高價的「新樸王樣」，位於蘆洲最精華的地段，近捷運三民高中站，周邊有傳統市場、湧蓮商圈、徐匯商圈，還有蘆洲國小、蘆洲國中、三民高中等，居住條件相當不錯。

個案規劃15~32坪的1~3房，其中1房產品的購買總價大約落在1200-1300萬元左右，在大台北地區較難找到如此總價的捷運宅，因此單價稍高，但在低總價的掩護下，市場接受度依然很高。

莊思敏表示，蘆洲近年建設題材相當豐沛，包括湧蓮寺慈善公益大樓、銀河灣計畫、萬坪醫院、蘆社大橋、捷運環狀線北環段等，房市交易量能仍有上升空間。

建案 房市 捷運環狀線

延伸閱讀

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

蘆洲18歲騎士未依兩段式左轉 遭直行汽車衝撞送醫命危

蘆洲電纜雜亂選作示範區 新北爭取3區地下化達95%

影／救回了！蘆洲住宅冷氣機引發火警 OHCA女送醫恢復心跳

相關新聞

社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

桃園市近年力推社會住宅，目前全市12處、4千餘戶滿租供不應求，還有8千人排候補，足足是可供租戶數2倍，部份精華地段候補名...

社宅供不應求、大排長龍 專家籲政府：先照顧好弱勢族群

桃園市社宅一屋難求，候補8千名截至目前只有極少數遞補入住，不少排隊民眾希望調整申請規定，否則候補等到天荒地老。專家認為，...

每月撥3萬存買房錢...速度追不上房價 小夫妻：想「成家」好難

社宅住越久越買不起房？社會住宅提供年輕人或小家庭平價租屋選擇，但桃園市近年房價節節高升，「只租不賣」的社宅租金也隨周邊房...

人口密度全台第二 蘆洲預售實價衝上8字頭

最近幾年受惠於建設利多及北市買盤外溢，新北蘆洲房市熱度持續升溫，依據實價揭露，位於蘆洲區的「新樸王樣」已有6筆交易站上8...

航空雙雄上半年獲利創高 法人看好邁向客貨運雙好黃金時代

華航、長榮航受惠第2季客貨運雙好，獲利淡季不淡，推升上半年寫下歷史新高。華航昨（9）日公布上半年稅後純益年增率達42%，...

工研院部署大南方產業 不忘淨零

工業技術研究院昨天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」。廿位專家分析產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。