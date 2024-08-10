人口密度全台第二 蘆洲預售實價衝上8字頭

最近幾年受惠於建設利多及北市買盤外溢，新北蘆洲房市熱度持續升溫，依據實價揭露，位於蘆洲區的「新樸王樣」已有6筆交易站上8字頭，其中又以15樓戶的成交單價最高、達到82.6萬元，寫下蘆洲房價新紀錄。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，蘆洲地區每平方公里多達2.69萬人，人口密度僅次於永和區，排名全台第二，剛性購屋需求旺盛，但區域新建案供給量卻相對有限，在供不應求的情況下，新建案價格自然也會水漲船高。

莊思敏指出，蘆洲人口密度高，開發早，生活機能成熟，在地首購族及換屋族造就的購屋需求本身就相當熱絡。

近年台北市房價高漲，蘆洲與台北市只有一橋之隔，又有捷運行經的蘆洲也順勢吸引了不少台北市外溢買盤的進駐，進一步帶動了區域房市買氣的成長。

然而，蘆洲地區可供大面積開發的素地資源卻不多，新建大樓供給量相當稀缺，再加上附近三重地區的新建案價格已經逐漸攀升至7-8字頭，蘆洲新建案的市場行情自然也跟著上揚。

中信房屋蘆洲捷運三民加盟店店長邱福臨表示，創新高價的「新樸王樣」，位於蘆洲最精華的地段，近捷運三民高中站，周邊有傳統市場、湧蓮商圈、徐匯商圈，還有蘆洲國小、蘆洲國中、三民高中等，居住條件相當不錯。

個案規劃15~32坪的1~3房，其中1房產品的購買總價大約落在1200-1300萬元左右，在大台北地區較難找到如此總價的捷運宅，因此單價稍高，但在低總價的掩護下，市場接受度依然很高。

莊思敏表示，蘆洲近年建設題材相當豐沛，包括湧蓮寺慈善公益大樓、銀河灣計畫、萬坪醫院、蘆社大橋、捷運環狀線北環段等，房市交易量能仍有上升空間。