新住民子女國際職場體驗 33生參訪越南台商企業
台灣的新住民子女，如果能學習父母原生國母語，在國際就業市場有相當大的優勢。教育部推動國際職場體驗，今年暑假安排33名學生到越南台商企業參訪，增加職場經驗。
教育部今天發布新聞稿，今年委託高雄科技大學推動「國際移動力發展計畫」，暑假期間安排33名新住民子女，先到台灣企業見習3天，再前往越南5間台商企業，進入廠房生產線實作，瞭解當地的工作環境、勞動條件。
教育部指出，透過參訪和實作體驗，一方面暢通新住民子女學生未來的就業需求，另一方面也讓參與學生見識台灣、越南在生產層面、製造層面以及商管層面的差異化企業經營模式，激盪更多的創新思維。
教育部表示，國際職場體驗活動讓新住民子女，有更多機會實地感受東南亞文化，學習尊重文化差異，並加深母語學習動機。另外，還能增進新住民子女的自我認同，提升國際視野，提高畢業後的就業競爭力。
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