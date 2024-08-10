日勝生財報／上半年虧損較去年擴大 循環經濟事業占集團總營收達47%

日勝生（2547）公布上半年營收達31.78億元、年增3.3%，毛利率達40.5%、略低於去年同期的43.27%，稅後虧損達1.83億元，虧損較去年同期的1.62億元擴大，每股淨虧0.2元、較去年同期0.18元擴大。

日勝生表示，集團以「永續綠生活集團」為願景，致力於發展資源循環。2024年上半年，循環經濟事業營收達14.9億元，占集團總營收47%。另外日勝生積極投入水資源建設，上半年全額認購子公司日鼎投控現增新股9,380仟股，每股價格為95.66元，總金額約8.97億元。

在桃園地區，日勝生及其子公司日鼎水務、寶鼎再生水水資源基礎建設，投資預計超過145億元；其中日鼎水務所建置桃園地下水回收系統，接管戶數已達14.7萬戶。寶鼎再生水連結中油桃園煉油廠輸水管線部分，總計7,145公尺已建置完成，預計今年10月正式供應再生水至中油廠區。

建設事業方面，台中捷運文心崇德站(G6)聯開案，預計今年第3季取得建照，並將進行前期工程契約發包作業，計畫前期工程契約金額不超過3億元。

日勝生康養事業，指標案三芝日初不老莊園，第一期基地面積約4,656坪，規劃15、18、27坪樂齡住宅，結合樂陶居康養服務，第一期可售戶數520戶，預計於2024年第4季取得使照。

日勝生並於板橋擴充都會區養生宅設計，運用集團板橋建案所具備5.8萬坪的自然生態環境，推出「樂林森活」康養樂齡宅，規劃30至50坪樓中樓住宅，加上樂陶居「樂林會館」進駐，提供健康監測、金齡課程、適齡健身及交誼等會員制服務，並引進亞東醫院營運的日照中心，搭配鄰近捷運亞東醫院商圈，周圍浮洲濕地河濱公園環繞，形成完善的都會康養環境。

在營運事業方面，日勝生加賀屋做為日本石川縣加賀屋首座海外分館，因為以道地日式傳統文化和高階服務著稱，因此於令和6年(2024年)6月6日晚上6點6分6秒，具有二千二百多年歷史的日本石川縣金澤市『石浦神社』，將其首座海外分社落戶於北投日勝生加賀屋。

由日本匠師依照傳統以檜木打造精緻小神社，安座於日勝生加賀屋6樓，內安置石浦大神、廣坂稻荷大神和台灣大神，祈願台灣平安，保佑人民。石浦神社是當地最古老且受敬仰的神社，以締結美好姻緣、保佑安產、家內安全與平安聞名。

日勝生表示，將持續以創新技術和綠色理念，推動各項事業發展，實現永續綠生活集團的願景。