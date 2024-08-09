東台上半年財報／每股虧0.97元 28日將舉辦今年第二次廠內展

工具機大廠東台精機（4526）今(9)日公布上半年合併財報，上半年合併營收26.93億元、年減28.1%，本業虧損3.71億元，雖有匯兌收益與業外收入1.67億元挹注，仍不敵營收減少所致的本業虧損，稅後淨損2.46億元，每股稅後虧損0.97元。

東台董事會中另決議設立資本額不高於500萬元的子公司，作為未來電子設備事業部調整所需，藉以提高集團競爭力、經營績效及股東權益。

因應AI市場快速增長帶動半導體設備需求，東台近期積極拓展半導體市場版圖，目前東台與歐洲半導體設備指標企業已建立合作夥伴關係，共同推動技術創新和市場應用，近期完成相關產品驗證，並開始生產出貨。

另外，東台將於8月28日在路科總部舉辦今年第二次廠內展，此次以五軸加工技術為主軸，全方位呈現集團解決方案與資源，邀請領域專家探討五軸加工產業應用與未來發展，並邀供應商夥伴共同參與，與客戶攜手轉型追求永續未來。

喬福機械（1540）上半年合併營收3.28億元、年增25.5%，稅後純益1.26億元、年增113.5%，每股稅後純益1.48元，賺贏去年全年的1.3元。

喬福主要生產切削中心機、車床為主，產品應用領域涵蓋航太、國防、重工、礦業設備等；目前在手訂單約4億餘元，訂單能見度看到明年第1季。法人估，今年營收、獲利可望超越去年。