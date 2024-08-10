工研院部署大南方產業 不忘淨零

工業技術研究院昨天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」。廿位專家分析產業洞見與趨勢，聚焦「南方雨林計畫」功率半導體、氫應用、低碳智慧製造與循環再生等技術，幫助南台灣產業在變局中把握先機厚植未來。

工研院表示，不論沙崙氫應用示範驗證平台或功率半導體粉體製程、晶體驗證實驗室，在技術創新時都結合台灣既有產業優勢，如氫燃料電池零組件廠商、功率半導體車用產業鏈，打造國際競爭力。

經濟部次長陳正祺、台南市副市長趙卿惠、南科管理局長鄭秀絨等參觀後，對工研院在氫應用與功率半導體的技術印象深刻。

陳正祺說，南台灣是重要工業科技重地，減碳也是企業努力目標，感謝工研院連三年在台南舉辦淨零論壇暨特展，讓業者瞭解最新國際趨勢，也將政府補助工研院投入淨零研發成果，提供各行各業實用解方。

工研院指出，將與業者合作在台南推動下世代半導體的元件系統整合應用與展示，建立晶片及系統整合服務平台，另配合二○五○淨零排放，將積極建構零碳能源系統助攻產業低碳升級，發展去碳電力、新興能源，使電力系統達到淨零，包括綠氨轉氫、燃料電池應用等淨零科技。

工研院董事長吳政忠說，二○一六年起政府統籌十三個部會及預算投入，強化產學研合作鏈結相關能量，將沙崙以大南方創新技術研發櫥窗型態，吸引國際大廠進駐，引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有國際競爭力，驅動全產業創新，部署大南方產業發展。