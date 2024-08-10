機械業7月景氣回溫落空 全球經濟未明顯復甦
台灣機械公會昨（9）日發布機械設備7月出口值24.57億美元，月減6.6%、年減6.8%，累計前七月出口值166.33億美元，年減2.2%，顯示全球經濟景氣還未明顯復甦。
台灣機械設備6月出口值26.32億美元，月增3.1%、年增10.6%，6月出口轉正成長且年月雙增，機械公會態度一度轉趨樂觀，不料7月出口值又出現年月雙減，讓機械業盼景氣復甦的希望再度落空。
機械公會認為，整體機械雖小幅下滑，但年底旺季來臨，整體景氣應會逐漸加溫。
公會統計，前七月機械出口值前三大：電子設備28.06億美元、占比16.9%，較去年同期成長6.9%；檢量測設備27.44億美元、占比16.5%，較去年同期成長2.1%；工具機12.54億美元、占比7.5%，較去年同期減少17.2%。
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