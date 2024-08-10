自行車三強7月營收加速 庫存問題改善步入復甦

巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）公布7月營收都較去年同期成長超過一成，巨大與桂盟第2季獲利與去年同期接近或出現成長，顯示自行車產業庫存問題已改善，產業步入復甦軌道。

巨大昨（9）日公布7月營收，受惠自有品牌及代工業務同步成長，7月營收75.73億元，年增16.6%，累計前七月營收448.02億元，年減8.6%，法人表示，隨通路庫存水位降低，市場需求回升，巨大營收回到正成長。

至於美利達7月營收32.43億元，年增18.1%，累計前七月營收183.96億元，已與去年相當，僅微幅衰退0.81%。

桂盟7月營收4.71億元，年增16.3%；累計前七月營收29.26億元，微幅衰退0.19%。

巨大與桂盟昨日都召開董事會。巨大上半年集團持續去化庫存，存貨金額已回到2021年水準，第2季自有品牌營收占比提升，毛利率回升至22.2%，稅後純益11.5億元，較去年同期微幅下降2.5%，第2季每股純益2.94元。上半年合併營收372.3億元，年減12.6%；毛利率21.3%；稅後純益16.7億元，年減17.1%，每股純益4.27元。

自行車鏈條大廠桂盟第2季稅後純益2.62億元，年增19.6%、季增72.3%，每股純益2.07元；上半年稅後純益4.14億元，年減10.7%，每股純益3.28元。

巨大公司指出，雖歐美市場仍在調整，但捷安特中國內銷表現強勁亮眼，上半年營收較去年同期大幅成長超過四成。展望下半年，歐美市場庫存調整將逐漸回復正常，大陸市場自行車運動風氣將持續帶動業績成長，巨大集團營運可望漸入佳境。