航空雙雄上半年獲利創高 法人看好邁向客貨運雙好黃金時代

華航（2610）、長榮航（2618）受惠第2季客貨運雙好，獲利淡季不淡，推升上半年寫下歷史新高。華航昨（9）日公布上半年稅後純益年增率達42%，每股稅後純益1.08元；長榮航空上半年稅後純益年增率為19.7%，每股稅後純益為2.31元。法人認為，航空業正迎向客、貨雙好的黃金時代。

華航第2季受惠航空貨運價量齊揚，稅後純益34.46億元，超越第1季傳統旺季獲利，季增11.1%、年增4.61%，每股純益0.57元，雙寫同期次高表現。上半年再寫歷史新高，稅後純益65.45億元，年增率42%，每股純益1.08元，相較去年同期增加0.31元。

長榮航空第2季獲利及上半年獲利同寫史上最佳紀錄；第2季總營收553.74億元，年增13.9%；稅後純益77.88億元，年增31%，每股純益1.44元。累計上半年營收1,072.89億元，年增15.3%，稅後純益為125.01億元，年增率19.7%，每股純益2.31元。

展望下半年營運，華航看好客運保持正向成長態勢，7月14日插旗西雅圖航點，總計每周超過40班次往返美加地區，並透過每周超過500個班次的亞洲航網搶占市場，便利服務北美往返東南亞、東北亞及兩岸等轉機旅客，今年整體客運班次較去年同期增加25%，提供豐富班次選擇，在暑期旺季挹注客運航線營收，力拚獲利再擴大。

華航對貨運市場持樂觀態度，看好AI相關產品需求猛烈、電子商務快速發展，帶動航空貨運艙位需求顯著提升，市場貨機量依舊不足，下半年貨運旺季需求更強勁，華航下半年有三架新貨機加入，為貨運營收、獲利增添新動能，今年十架777F將全數到位，成為推升下半年營收、獲利新動能。

長榮航空也表示，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，加上電商需求量也很大，看好航空貨運市場下半年很旺，航空貨運價格持續攀升中，受惠於第九架777F貨機引進運力增加，再推升營收成長。