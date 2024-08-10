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航空四雄本季純益 將更上層樓

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）昨（9）日公布7月合併營收198.75億元，年增率6.3%，再攀歷史新高。法人推估，華航（2610）、星宇（2646）及台灣虎航（6757）即將公布的7月營收同樣出現想像空間，航空四雄第3季獲利成績有望比第2季更好。

長榮航空7月客運營收132.71億元，月增2.9%；貨運營收46.08億元，月增2.6%。

長榮航空表示， 7月為暑假旺季，整體載客率近九成，歐美澳長程航線量能穩定成長 ; 日本及東南亞的峇里島、峴港、宿霧、清邁等旅遊航點需求強勁；港澳線受惠暑期親子客源訂位顯著攀升。

法人分析，疫後客運恢復後，消費者出遊心態改變，高票價成為常態，今年下半年客運市場有望維持量增、價不跌走勢；尤其在航空業缺機問題短期無法解決，各家業者能在天空飛的，就不會讓它留在地上，就可以看出市場需求熱絡盛況，也反應在國內航空業者營收、獲利上。

客運 營收 長榮航空

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