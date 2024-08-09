日月光砸逾52億購入高雄「K13廠辦大樓」 宏璟建設每股獲利吃補2.59元
宏璟建設（2527）9日公告，公司旗下高雄「K13智慧型廠辦大樓案」將以52.63億元、每坪成交價約15.95萬元處分予日月光半導體。處分獲利約7.01億元，對宏璟每股挹注約2.59元，將在第3季底、第4季認列入帳。
法人初估，該廠辦對宏璟建設每股挹注約2.59元，最快第3季貢獻業績；日月光（3711）購入宏璟建設「K13智慧型廠辦大樓案」後，將更名為「K18智慧型廠辦大樓案」。
宏璟建設去年在高雄「K27智慧型廠辦大樓合建案」入帳下，帶動營運跳升；今年因第3季有高雄「K13智慧型廠辦大樓案」完工，並以總價52.63億元處分予日月光半導體，該廠辦位於高雄市楠梓區中二街35號、建物總面積約32,999.53坪，換算每坪成交價約15.95萬元，將持續助攻今年營運續強。
宏璟建設今董事會同步決議將在8月26日除息，預計現金股利1.5元9月18日發放；宏璟建設今同步公告半年報，今年上半年營收約達8.88億元，稅後純益達1,953.7億元、優於去年同期虧損7,038.3萬元，每股純益達0.07元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言