快訊

日本才發「強震預警」…神奈川縣發生規模5.3地震 東京23區有感搖晃

北市福德國小怪手拆校舍突墜樓…駕駛命危 建管處開罰、勒令停工

日月光砸逾52億購入高雄「K13廠辦大樓」 宏璟建設每股獲利吃補2.59元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

宏璟建設（2527）9日公告，公司旗下高雄「K13智慧型廠辦大樓案」將以52.63億元、每坪成交價約15.95萬元處分予日月光半導體。處分獲利約7.01億元，對宏璟每股挹注約2.59元，將在第3季底、第4季認列入帳。

法人初估，該廠辦對宏璟建設每股挹注約2.59元，最快第3季貢獻業績；日月光（3711）購入宏璟建設「K13智慧型廠辦大樓案」後，將更名為「K18智慧型廠辦大樓案」。

宏璟建設去年在高雄「K27智慧型廠辦大樓合建案」入帳下，帶動營運跳升；今年因第3季有高雄「K13智慧型廠辦大樓案」完工，並以總價52.63億元處分予日月光半導體，該廠辦位於高雄市楠梓區中二街35號、建物總面積約32,999.53坪，換算每坪成交價約15.95萬元，將持續助攻今年營運續強。

宏璟建設今董事會同步決議將在8月26日除息，預計現金股利1.5元9月18日發放；宏璟建設今同步公告半年報，今年上半年營收約達8.88億元，稅後純益達1,953.7億元、優於去年同期虧損7,038.3萬元，每股純益達0.07元。

半導體 日月光 股利

延伸閱讀

擴大高雄IC設計量能 南部晶片設計產業推動基地今啟用

南部晶片設計產業基地啟用 高雄半導體產業鏈更完整

影／莊智淵返高雄 笑著解讀網路梗圖「皮蛋豆腐要攪開」

高雄午後強降雨 藤枝遊樂區聯外道土石崩塌畫面曝

相關新聞

「富爸媽」送房發威 上半年全台贈與移轉創同期新高

政府近期針對多房者課以重稅，全台「富爸媽」們紛紛卯起來送房，住商機構盤點內政部統計，全台上半年贈與、繼承移轉棟數達2萬8...

台中市社宅總戶數六都第四 中市府：自建戶數全國第二

國家住都中心規畫在台中北屯興建「廍子安居」社宅，今天上午內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人...

不是雙北！全國10大人口密集區 六都這區房價漲最快

人口向來是房市的票房保證，依據戶政司資料顯示，截至去年底，全國人口密度最高的十大行政區，排名第一的是新北市永和區，每平方...

重劃區5%土地給中央蓋社宅？中市府：盼依開發成本計算

中央為擴大推動社宅，內政部要求地方政府在整體開發區內，提供3％至5％土地給中央蓋社宅。台中市都發局表示，中央目前以全區開...

影／重劃區5%土地蓋社宅 劉世芳：依法透過公益手段取得

內政部長劉世芳今天上午到台中市，為中央住都中心規畫的「廍子安居」社宅動土。內政部要求各縣市整體開發區應提供3%至5%土地...

僅萬分之二機率！北區133家營業人獲績優有四大好處

財政部北區國稅局9日公布，共有133家營業人獲績優肯定，誠實開立統一發票、依法申報納稅，特別致贈臺華窯設計「繽紛彩蝶」長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。