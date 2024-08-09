松瑞藥厄他針劑打入美國前三大通路 今年出貨量將倍增

松瑞藥（4167）公告今年上半年財報，營收6.08億元，年增37%，營業淨利由虧轉盈，稅後淨利達9,296萬元。該公司示今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大美國藥品集中採購組織（Group Purchasing Organization,GPO）長期供貨機會，預估將提升美國市場市占率接近40%。

此家GPO長期以來由原廠Merck供應，松瑞藥產品預計第3季開始加入此家GPO之供應行列，並可帶動全年美國厄他培南針劑出貨量較去年成長1倍。

松瑞藥表示，該公司厄他培南製程具備領先全球之競爭力，目前正在積極進行擴產，未來1至2年產能將倍增並預期搶下全球更多原廠市佔率。

松瑞藥在台灣市場方面，受益於厄他培南原廠產能分配的調整，產品已成功打入數家醫學中心與區域醫院，其市場佔有率已超越原廠，成為台灣市場厄他培南的主要供應商。

另在美國以外的全球市場佈局，今年至今已新增以色列及智利兩國的上市，預期葡萄牙及約旦等國將在今年陸續上市。除此，中國大陸市場最快將於明年第1季取得藥證，若順利取得藥證並上市，將進一步推升松瑞藥的厄他培南產品在全球市場的市佔率。

松瑞藥說明，該公司的美洛培南產品已完成營運模式轉型，採對外採購原料藥進行針劑產品充填，以提升產品競爭力及公司獲利。公司從去年開始陸續認證及增加外購原料藥至藥證中，並將生產基地集中至南科廠區，以利整合集團資源。今年7月26日已完成竹南廠房之標售程序，其成交價金4.76億元(未稅)，預估潛在處份利益3.1億元。

松瑞藥是全球培南藥物CDMO的首選合作廠商，目前已與兩家日本大廠合作API製程開發、以及針劑代工。

除了培南抗生素本業外，公司也積極進行新事業及新產品的布局，如子公司松瑞生技今年初與亞瑟醫藥集團簽訂技術移轉合作協議，將共同開拓美國不孕症市場；同時也切入保健食品產業，成立SLC自有品牌之保健品(三倍鈣、速動能、優視界、精脈通、穩少糖)，初期將從全台連鎖及區域藥局進行鋪貨，集團營收動能可望進一步提升。