全家營收／7月92.08億元 酷暑帶旺冰飲品成長8月看望

全家（5903）9日公布7月份合併營收92.08億元，年增3.36％。累計今年前七月營收602.3億元，與去年同期相比成長6.13％。

展望八月，全家表示，高溫、暑假帶來的酷暑效應皆可望助攻業績成長，且隨各式話題新品與促銷活動陸續推出，中元、中秋預購等節慶商機持續加溫，皆可望驅動整體績效向上。

全家表示，7月營收主要受惠於天氣高溫，消暑型新品有效帶動銷售，搭配上主題式鮮食聯促、獨家IP的冰飲販促，加上中元商機推波助瀾之下，帶動整體業績持續向上。

隨著夏天到來，全家指出，季節指數型商品銷售旺，本月Let's Café透過品牌跨界策略聯名，推出市場首創「威士忌爆爆珠拿鐵」；手搖品牌「搖搖茶吧」新品持續推出，帶動私品茶業績年增超過4成，整體現做咖啡茶飲品類成長力道強勁。

全家在夏季差異化鮮食部分業績也繳出亮眼成績，整體成長超過1成，其中甜點品牌minimore瞄準療癒商機，聯名網紅品牌「再睡五分鐘」推出多款新品，成社群媒體熱題，帶動相關業績成長超過4成。並且與MLB合作，推出限定包裝鮮食、隊徽杯款及點數加價購活動，搭配全明星鮮食整合行銷，帶動鮮食各品類金飯糰、匠土司、uno pasta義大利麵等全面成長。

在一般商品部份，節慶需求湧現，搭配上APP隨買跨店取週年慶活動，助攻點心零食、泡麵成長近兩成，冰品、飲料等在獨家IP加價購吸客效應之下，業績整體向上成長。