凱米颱風造成中油宜蘭地熱鑽井停工 預期9月上旬可復工
台灣中油公司（1328）9日指出，有關媒體報導，地熱鑽井探勘工程進度未如預期，台灣中油表示，宜蘭縣土場第三期地熱探勘井鑽井工程位於山區，大型機具只能透過河床道路運輸，工程經常受颱風、汛期影響，近因凱米颱風來襲再次沖毀便道，預計9月上旬搶通即可復工。
能源署委由台灣中油辦理的「東部地區地熱鑽井計畫」，包括宜蘭縣土場第三期地熱探勘井鑽井工程、宜蘭地區深層地熱探勘井鑽井工程等兩工程共五口地熱探勘井，因颱風因素，導致進度未如預期。
台灣中油指出，凱米颱風沖毀的河床便道，預計9月上旬搶通後，中油鑽井隊會以24小時4班3輪方式工作，加速工程進行，並進行案場工程改善規劃，避免未來颱風豪雨對地熱電廠營運造成影響。
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