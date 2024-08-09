銪富號船東澄清欠薪 人權團體籲修法保障漁工

屏東銪富號漁船日前遭控積欠外籍漁工15個月薪資，台灣鮪延繩釣協會今天記者會說明船東非惡意積欠，昨天已結清；台灣人權促進會認為，應透過修法以相關治理機制保障漁工。

銪富號船東為鮪延繩釣協會一員，協會認為台權會與漁工7日在台北記者會有不實指控，傷害台灣遠洋漁業形象，因此針對3點指控提出澄清，今天洪姓船東身體不適，由太太代為出席，在協會幹部協助下說明。

鮪延繩釣協會理事孔坤桐會中指出，船員說妻子流產需要仲介匯款卻遭仲介拒絕，船東匯款證明顯示有匯款到指定帳戶；關於護照沒收，船員昨天領薪時說知道證件是船長「保管」而非「沒收」；而針對船上伙食不足，漁餌配泡麵，僅能喝又鹹又鏽的淡化海水，是補給品運搬船延誤偶發狀況，船東提出伙食費收據1年逾新台幣160萬元，顯示伙食正常。

孔坤桐表示，近年漁業經營困難，物價漲近1倍，油價、薪資都提高，魚價卻跌，經營壓力大，周轉不靈是事件導火線。銪富號7月進港以來，一直在籌款，剛開始湊到款項有詢問船員是否部分發放，船員表示希望一次領齊；另外政府7月22日掌握狀況，發函請船東在8月9日前給齊，8月6日晚上籌到錢，漁業署請通譯通知漁工，隔天早上發薪資，到船時已聯絡不上漁工。不解為何人權團體要在限期到前，把漁工帶離到台北開記者會。

孔坤桐說，昨天在漁業署見證下，已將9名漁工薪資結清。漁工要求獎金，船東也同意發放每人新台幣2000元。

船東太太說，船去年9月停靠薩摩亞港口5天，當地臨時無足夠現鈔，透過仲介詢問船員是否同意改用匯款方式，其中2名船員希望匯部分薪資至指定帳戶，仲介也按其要求匯款，其餘船員皆表示下次進港再一起領現金。

至於船員反映漁船上不當管教行為，船東太太回應，去年4月出港作業，第1個船長脾氣較差，因此去年9月停靠薩摩亞港口時已換船長。

台權會資深研究員施逸翔接受中央社記者電訪表示，並非要透過個案破壞台灣漁業發展，而是藉此事件呼籲台灣政府，遠洋漁工不受勞基法保障下，沒有完善治理機制，應該要透過既有政策工具，或修改遠洋漁業條例等規範，避免薪資竊盜狀況。

施逸翔說，了解目前台灣遠洋漁業面臨大環境經營困難，但「漁捕不敷成本」經營風險，不應轉嫁侵害遠洋漁工基本人權，且這也不符合行政院所頒布的「漁業與人權行動計畫」與「雇主給付境外僱用外籍船員薪資參考指引」；另外，欠薪15個月對漁工家庭也造成衝擊。

至於護照「保管」，施逸翔指出，「雇主給付境外僱用外籍船員薪資參考指引」規範經營者或仲介機構，為申辦入出國必要手續所需合理期間除外，不得代漁工保管其護照、印章、存摺等個人證件物品。外籍遠洋漁工在權勢不對等弱勢處境下，不僅禁止強制沒收護照，所謂漁工「知情同意」給經營者「代為保管」，仍然涉及國際勞工組織11項強迫勞動指標中的「扣留證件」指標。