機械公會辦智慧機械研習課程 實務導向培養種子教師

台灣機械公會因應工業4.0浪潮，與經濟部產發署、教育部產學連結合作育才平台中區執行辦公室-國立雲林科技大學、勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手合作，共同推動「暑期實務研習課程-智慧機械工作坊」，實務導向以訓練培養種子教師。

機械公會共舉辦兩場次研習課程，主題分別為「CNC銑床實務操作研習」及「自動控制生產線機電整合應用研習」，各進行為期一周、長達35小時的訓練課程。

該工作坊目的在培訓技高端教師，深入了解目前業界人員應具備的相關專業知識、技術操作與應用，以利種子教師在教育單位中培養工業4.0新興產業人才。

首場次的「CNC銑床實務操作研習」，內容包含CAD/CAM程式設計、三軸銑削加工實例程式編程與夾具設計等；第二場次「自動控制生產線機電整合應用研習」，內容則涵蓋氣壓迴路、PLC設計與應用實習、HMI應用實習，以及MPS電氣搬運站與分離工作站。

兩梯次共吸引來自新竹、台中、彰化、台南、高雄、屏東等地區21所高中職及科技大學技職教師，透過實務操作，將課程中設計的圖面加工並製作，完整應用所學。此次課程更開放產攜專班學生共同參與，藉此機會，成為學生入職前的重要訓練及經歷。

機械公會機械產業人才培育推動委員會會長林建佑表示，近年來，產業新鮮人在就學期間缺少實務經驗，透過此次課程，使技職教師學習業界最新技術，並了解產業的真實需求；更利用上機操作的訓練過程，讓理論和藍圖達到實現。

兩場次的研習課程，不僅將業界技術和實際需求面向傳遞給技職種子教師，也提供平台和機會，讓教師及業師們相互交流，串聯高中職、技專院校、業界，建立機械產業人才鏈結，並透過實務導向的訓練模式，強化學員對智慧機械高階加工技術的認識。

機械公會也期許教師們，未來可將所學應用於教學，培養青年學子成為智慧機械領域人才，更能順應工業4.0的需求，將專業人才和技術在機械產業中發揮最大效益。