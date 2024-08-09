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萬海營收／7月再度重返200億元 展望第三季貨量穩步增長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）營收睽違22個月再度重返200億元關卡，今天公布7月合併營收為201.08億元，月增21.13%，年增144.17%；累計前七個月的營收858.88億元，年增47.41%。

萬海表示，受益於運價持續回升，7月份營收較上月及去年同期呈現增加；展望第三季，歐美返校及傳統假期備貨需求，預期貨量將穩步增長。

隨著運價全面上漲，預期萬海營運跟著受惠，尤其，萬海以亞洲線為基礎， 30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多， 於亞洲的市場占有率達 15%、 亞洲區貨量比重為62%，萬海全球競爭力不斷浮現。

營收 萬海

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