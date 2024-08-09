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東哥接單再有重大斬獲 造價12億45公尺遊艇新單落袋

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）訂單再有重大斬獲，9日宣布接獲45公尺的超大型豪華遊艇新單，造價12億元，預計2026年交船，可為營運增長再添火力。

東哥表示，根據遊艇雜誌Boat International針對24公尺以上豪華遊艇調查，28至36公尺遊艇為市場需求主力，37至45公尺及46至60公尺遊艇需求則成長快速，近五年成長率皆超過10%，顯見越大呎型的高端奢侈品消費韌性越為強勁。

該公司近年來持續推動產品組合優化策略，致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品。今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，除了已交船的35P船款外，剛開始生產的40P船款也已有訂單收穫，預計2025年或2026年交船。在更大呎型遊艇市場方面，東哥全新設計45公尺遊艇剛傳出捷報，已有一艘訂單落袋；而基於現有產能滿載，雖已啟動投資20億元的建廠計畫，但考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，該公司將與歐洲遊艇製造商進行策略聯盟，透過合作夥伴生產此一艘45公尺遊艇，預計2026年交船。

東哥強調，此橫向擴充策略有助於該公司不受內部產能限制，能快速推出更大呎型、更多原設計的產品，滿足船主需求，進一步打開不同市場、擴大市佔率。據了解，歐洲為全球豪華遊艇生產重鎮，東哥經由與歐洲遊艇廠合作，亦可協助增進生產技術提升，掌握競爭優勢，快速跨入超大型遊艇市場。

遊艇

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