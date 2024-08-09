南台灣科技S廊道題材續發酵 近路竹南科、逾2萬坪土地10月15日標售

商仲業者世邦魏理仕受託辦理高雄科學園區旁精華住宅土地公開標售案，世邦魏理仕表示，本案區位極佳，鄰近路竹南科高雄園區及國道一號，緊密串聯南台灣科技S廊道，更有捷運岡山路竹延伸線計畫，區域未來發展可期。

世邦魏理仕指出，本次標售不僅包含逾2萬坪可直接開發之乙種建築用地，開發區域內之社區中心、社區道路、閭鄰公園、隔離綠帶、以及公共服務設施皆已開闢完成，未來開發不僅可節省大量的前期投入成本，更可節省一般開發計畫案所需的冗長時程。未來投資人不僅可以創造南台灣科技S廊道之指標開發案，即時擁有可立即開發之稀有大面積精華土地，預料將吸引許多投資人進場投標。

世邦魏理仕分析，隨著政府積極推動南台灣發展計畫，以南科為核心的大南方科技聚落已趨成熟，南科營業額現已超越竹科，躍居全台三大科技園區之冠，開啟台灣科技園區發展以南方為首的新時代。而以高雄為串聯核心的南台灣科技S廊道，更因半導體先進製程布局，產業鏈上、中、下游全球大廠齊聚，成為全球最具價值的科技廊道。

世邦魏理仕認為，隨著半導體產業聚落成形，產業發展更帶進人口紅利，以楠梓科技產業園區作為半導體研發核心，北接路竹、橋頭至南科成為半導體製造聚落，預期將持續吸引高科技菁英的進駐。