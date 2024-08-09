快訊

午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

三商家購搶進毛孩市場 三億元轉投資「寵物好事」

經濟日報／ 經濟日報記者徐牧民／台北即時報導

看好破600億寵物大商機，三商家購（2945）9日宣布透過旗下子公司三商家購投資股份有限公司，以每股平均303元，總股數99萬股，投資總金額3億元，轉投資「寵物好事股份有限公司」，宣布正式進軍寵物市場，擴增企業版圖。三商家購指出，本投資案將分階段進行，期待與新的合作夥伴一起打拼寵物零售通路。

三商家購表示，繼2020年轉投資「三友藥妝Tomod’s」拿下藥妝品牌通路後，持續網羅各類併購投資案洽談，企盼透過各類轉投資，強化零售品牌整合力及綜合競爭力，助於子公司各品牌互導產品線擴展，擴大公司的市場覆蓋面，創造更高的營業利潤。

三商家購看好因少子化帶來的寵物商機，目前寵物特定門市有11間，三商家購表示，截至目前寵物類商品營收年增近3成，以零食及保健類最受歡迎，未來將持續提升貨架數，從平均1-2座增加至5座，商品突破200支，下半年會持續增加商品種類。

寵物 零食

延伸閱讀

三商家購子公司砸3億元進軍寵物市場 投資跨界品牌

奧運田徑／美國女子跳遠銅牌穆爾 連同三級跳奪牌史上第2人

這波會V轉？他花6萬鎂買QQQ 網讚：抓到最低點

最牛一輪／華碩犀利 兆豐41叫好

相關新聞

「富爸媽」送房發威 上半年全台贈與移轉創同期新高

政府近期針對多房者課以重稅，全台「富爸媽」們紛紛卯起來送房，住商機構盤點內政部統計，全台上半年贈與、繼承移轉棟數達2萬8...

台中市社宅總戶數六都第四 中市府：自建戶數全國第二

國家住都中心規畫在台中北屯興建「廍子安居」社宅，今天上午內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人...

不是雙北！全國10大人口密集區 六都這區房價漲最快

人口向來是房市的票房保證，依據戶政司資料顯示，截至去年底，全國人口密度最高的十大行政區，排名第一的是新北市永和區，每平方...

重劃區5%土地給中央蓋社宅？中市府：盼依開發成本計算

中央為擴大推動社宅，內政部要求地方政府在整體開發區內，提供3％至5％土地給中央蓋社宅。台中市都發局表示，中央目前以全區開...

影／重劃區5%土地蓋社宅 劉世芳：不是讓售「直接給中央蓋」

內政部長劉世芳今天上午到台中市，為中央住都中心規畫的「廍子安居」社宅動土。內政部要求各縣市整體開發區應提供3%至5%土地...

僅萬分之二機率！北區133家營業人獲績優有四大好處

財政部北區國稅局9日公布，共有133家營業人獲績優肯定，誠實開立統一發票、依法申報納稅，特別致贈臺華窯設計「繽紛彩蝶」長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。