三商家購搶進毛孩市場 三億元轉投資「寵物好事」

看好破600億寵物大商機，三商家購（2945）9日宣布透過旗下子公司三商家購投資股份有限公司，以每股平均303元，總股數99萬股，投資總金額3億元，轉投資「寵物好事股份有限公司」，宣布正式進軍寵物市場，擴增企業版圖。三商家購指出，本投資案將分階段進行，期待與新的合作夥伴一起打拼寵物零售通路。

三商家購表示，繼2020年轉投資「三友藥妝Tomod’s」拿下藥妝品牌通路後，持續網羅各類併購投資案洽談，企盼透過各類轉投資，強化零售品牌整合力及綜合競爭力，助於子公司各品牌互導產品線擴展，擴大公司的市場覆蓋面，創造更高的營業利潤。

三商家購看好因少子化帶來的寵物商機，目前寵物特定門市有11間，三商家購表示，截至目前寵物類商品營收年增近3成，以零食及保健類最受歡迎，未來將持續提升貨架數，從平均1-2座增加至5座，商品突破200支，下半年會持續增加商品種類。