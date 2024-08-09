三商家購子公司砸3億元進軍寵物市場 投資跨界品牌
三商家購（2945）子公司9日召開董事會，通過將轉投資3億元資金，投資標的為「寵物好事」，預計分兩階段，取得66%股權，看好汪喵商機崛起，宣布正式進軍寵物市場，擴增企業版圖。
寵物好事主要透過實體店和電商販售寵物用品，目前全台有七家實體門市。三商家購表示，繼2020年轉投資「三友藥妝Tomod’s」拿下藥妝品牌通路後，持續網羅各類併購投資案洽談，進軍毛小孩市場，對三商家購來說是一個重要里程碑。
三商家購指出，企盼透過各類轉投資，強化零售品牌整合力及綜合競爭力，助於子公司各品牌互導產品線擴展，擴大公司的市場覆蓋面，創造更高的營業利潤。此外，此投資案將分階段進行，期待與新的合作夥伴一起打拼寵物零售通路。
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