「台中市企業先進智造學院」成果發表8月24日登場

台中有台灣製造產業重鎮的稱號，為協助中小企業迎接數位化及淨零碳排時代，台中市政府經發局今年再次攜手逢甲大學開辦「企業先進智造學院」，其課程約3個月時間就達1,300人次報名，尤以環保、消防、用地變更課程最為踴躍。

為分享豐碩的學習成果，經發局將於8月24日下午1點10分在星享道酒店，舉辦「台中市企業先進智造學院成果發表大會師」，邀請學員共同參與，展現課程對其實際營運的正面效益。成果發表報名時間截至8月14日，歡迎納管及特登業者踴躍參與。

經發局表示，在市府積極輔導下，台中市未登記工廠已逐步符合各項法規要求，朝合法化工廠邁進，為了協助在地企業永續發展，今年企業先進智造學院計畫著重在提升課程軟實力，除了80小時七大領域的精實課程，更搭配進階實作22小時專題講座、主題工作坊／交流會。

平、假日班吸引逾1,300人次報名，堂堂都超過40人，總報名人次也超越去年，顯示課程設計契合納管與特定工廠企業的實際需求，盼能協助在地產業搭上科技賦能創新浪潮，保持國際競爭力。

8月24日成果發表大會師當日，將頒發「台中市企業先進智造學院」學員結業證書，並安排學員心得交流與案例分享，透過面對面認識及相互經驗學習，共同獲得豐富的見解和收穫，促進企業的轉型與創新。

經發局也會在當天針對特定工廠登記輔導資源進行說明，讓與會各企業家或二代接班人等，了解市府如何將困境轉化的輔導成功案例。

經發局表示，活動全程免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心，或至線上報名https://forms.gle/rFfxNaqso1naiayi6。

報名期限自即日起至8月14日止，活動名額有限，歡迎課程學員、中市納管工廠及特定工廠業者踴躍參與。