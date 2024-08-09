元大金控集團推動環境永續、社會共融、經濟發展 獲台灣永續行動獎

元大金控（2885）子公司元大銀行、元大人壽及元大投信，以具體行動響應永續金融之國際趨勢，榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」（TSAA）四項獎項，彰顯元大金控集團推動環境永續、社會共融與經濟發展的卓越表現。

台灣永續能源研究基金會於2021年創辦「台灣永續行動獎」，表揚各行各業以行動實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的貢獻，迄今邁入第四屆。元大金控身為永續金融先行者聯盟成員，建立金控層級的投資與融資綠色政策，並與高碳排投融資對象議合，帶動子公司與供應鏈落實永續行動。

為客戶打造兼具「生活金融」、「理財金融」與「行動支付」的數位金融生態圈，元大銀行透過「元大行動銀行APP」上的「鑽金碳吉」碳帳戶，將線上金融交易行為轉換為具體的減碳成果；另提供多元理財服務，推出基金定期定額「百元投資日日扣」，針對有外幣投資需求的客戶，提供線上換匯享讓分優惠及搭配外幣優利定存專案，讓客戶能掌握理財投資契機。

透過持續落實公平待客行動與善盡企業社會責任的公益關懷，元大人壽積極實踐SDG 10「減少不平等」精神。在增進數位服務、降低高齡化社會衝擊，以及普惠金融與公益關懷等面向，持續擴充智能客服功能並致力於保險商品創新，連續3年獲主管機關獎項肯定，並以實際行動落實偏鄉兒少的金融教育陪伴計畫及高齡弱勢對象的防詐宣導，發揮保險的正向影響力。

元大投信積極透過議合行動促進企業邁向永續轉型，致力於數位化金融服務發展，首創ETF指數三方議合，推動被投資企業進行永續轉型與資訊揭露，增加機構投資人影響力；亦以客戶需求及便利為導向，首創將基金投資擴展至電支金融生態圈；針對ESG永續減碳，積極推動無紙化作業，為首家取得碳足跡標籤的投信業者，未來將運用金融科技，持續朝普惠金融與永續金融目標前進。