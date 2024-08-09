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SCFI 運價指數連五跌 周跌幅縮小為2.36%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
根據最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數9日出爐，指數下跌78.78點至3,253.89點，周跌幅縮小為2.36%，運價指數連5跌。美聯社
根據最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數9日出爐，指數下跌78.78點至3,253.89點，周跌幅縮小為2.36%，運價指數連5跌。美聯社

根據最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數9日出爐，指數下跌78.78點至3,253.89點，周跌幅縮小為2.36%，運價指數連5跌，四大主要航線都較前一期下跌，跌幅也收斂。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達6,068美元，較前一期下跌177美元，跌幅2.83%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達9,083美元，較前一期下跌263美元，跌幅達2.81%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4,786美元，較前一期下跌121美元，周跌幅2.46%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,733美元，較前一期下跌264美元，跌幅5.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌33美元，跌幅5.25%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU都與前一期持平。

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