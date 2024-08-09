北市逾30年老屋交易占比暴增 10年激增近30個百分點

據實價登錄網資料顯示，2014年上半年與2024年上半年的交易屋齡占比變化中，發現台北市逾30年以上住宅交易占比增加近30個百分點，10年內新屋則驟降26.6個百分點，而六都暨新竹縣市中僅有台南、高雄市新屋交易占比增加。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市寸土寸金，由於都市面積較小，可開發腹地不多，新屋昂貴且供給量少於市場需求，民眾只得改買價格較實惠、居住空間較實在的老宅，加上都更議題加持，使得老宅交易持續增長，而新屋交易則因台北市住宅總價動輒3、4千萬，非一般受薪階級可負擔，交易占比大減。

在此次統計中，新竹縣市屋齡逾30年的「老宅」交易從4.3%上升至16.2%，增加約11.9個百分點，10年內新屋交易則銳減24.0個百分點。

陳金萍分析，新竹縣市因科技園區，帶來大量工作人口，購屋需求強勁。然而在新屋供給有限的情況下，導致部分居住需求孔急的民眾，遂選擇入主老宅。

此外，她指出，隨著新竹縣市的房價快速飆漲，部分民眾亦退而求其次，購入價格較為實惠的老屋。這些因素因此拉抬新竹縣市中古屋、老宅交易占比。不過，若綜觀整體數據，新竹縣市老宅占比僅16.2%，依舊是六都暨新竹縣市中，老宅交易占比最少的縣市。