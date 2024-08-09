永彰董事會通過處分桃園觀音區土地 價格不低於26億元

永彰（4523）8月9日上午召開董事會，經審計委員會及董事會討論及決議，通過處分桃園市觀音區土地。

永彰公司今日停止交易，公司下午召開重訊說明，永彰公司近年因車用業務受到OEM代工減少，AM 售後市場開拓不易，車用業務量持續萎縮以致產線稼動率不足，生產成本競爭力低，連續多年處於虧損狀態。經過經營團隊審慎考量評估後，擬停止車用業務以積極轉型，故於今日的董事會決議通過。而車用業務的停止將使廠區原本就已偏低的土地使用率進一步下降至不足 20%。因此，基於未來發展考量，經營團隊決定處分觀音廠區土地，活化閒置資產，以因應未來本業轉型計劃和集團策略投資需求。

其次，對於本次擬處分土地的決定程序，永彰公司遵循主管機關指示、相關法令規範和內控程序，已取得兩家專業不動產估價公司出具之鑑價報告，經今日董事會決議以不低於新台幣 26億元的價格處分桃園市觀音區土地，並依照公司法185條之規定，將本議案提請113年第 1 次股東臨時會進行決議。

若處分桃園市觀音區土地順利完成相關合約簽訂，公司也將搬遷至其他處所，繼續維持正常營運活動。透過本次處分可有效活化資產，減少負債並強化財務結構，降低經營管理成本且提高營運綜效，對於提升公司價值及股東權益皆具有正面助益。公司經營團隊將會持續為全體股東利益做最大的努力。