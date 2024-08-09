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不是雙北！全國10大人口密集區 六都這區房價漲最快

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
人口向來是房市的票房保證，依據戶政司資料顯示，截至去年底，若以房價漲幅來看，居全國人口密度第四高的高雄新興區、今年上半年房價年增率達13.7%，成為房價漲最多的行政區。聯合報系資料照
人口向來是房市的票房保證，依據戶政司資料顯示，截至去年底，若以房價漲幅來看，居全國人口密度第四高的高雄新興區、今年上半年房價年增率達13.7%，成為房價漲最多的行政區。聯合報系資料照

人口向來是房市的票房保證，依據戶政司資料顯示，截至去年底，全國人口密度最高的十大行政區，排名第一的是新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，而區域房價年漲幅在7.8%；若以房價漲幅來看，居全國人口密度第四高的高雄新興區、今年上半年房價年增率達13.7%，成為房價漲最多的行政區。

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近一年全國人口最密集前十大行政區的平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最為顯著，年漲幅達13.7%，平均房價約為每坪26.6萬元。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口密度高的地區普遍生活機能成熟、商業活絡，區內有穩定的居住需求，房市自然更具支撐。

莊思敏指出，觀察全國人口密度最高的十大行政區，雙北市就占了8個，台北市是首善之都，也是眾多政府機構、大型企業的所在地，擁有完善的產業和活躍的商機，持續吸引外來就業人口的湧入，然而，由於台北市房屋供不應求，房價長期居高不下，目前區內新建案的房價基本都在每坪百萬以上，中古屋每坪均價也要7字頭。

至於新北市，新北市緊鄰台北市，房價比台北市親民許多，最近幾年磁吸了不少北市外溢人口的目光，帶動區域房市交易量能穩步提升，此外，新興重劃區和重大建設項目也為新北市房市帶來了可觀的發展潛力。

對於房價年漲幅最多的高雄市新興區，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍表示，新興區是高雄發展較早期的區域之一，區內坐擁六合夜市、新堀江、南華商圈、玉竹商圈等多個成熟商圈，知名的大統百貨也坐落於此，區內的中正路更是金融大樓林立，而且又有高雄捷運紅線、橘線經過，整體的生活機能和交通機能都很不錯，加上人口密度高，房價很有抗跌保值性。

全國人口密度最高的十大行政區，排名第一的是新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，而區域房價年漲幅在7.8%；若以房價漲幅來看，居全國人口密度第四高的高雄新興區、今年上半年房價年增率達13.7%，成為房價漲最多的行政區。中信房屋提供
全國人口密度最高的十大行政區，排名第一的是新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，而區域房價年漲幅在7.8%；若以房價漲幅來看，居全國人口密度第四高的高雄新興區、今年上半年房價年增率達13.7%，成為房價漲最多的行政區。中信房屋提供

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