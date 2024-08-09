大魯閣攜柏文攻美國棒壘球市場 拚每年10~15家全美展店

看準美國運動休閒市場的龐大商機，大魯閣（1432）宣布與擁有上市健身品牌健身工廠的柏文（8462）9日宣布攜手進軍美國，開拓美國運動休閒市場，柏文參與大魯閣美國子公司增資，投資300萬美金（約台幣1億元），取得15%股權。而大魯閣美國子公司增資後資本額為2,000萬美元。

大魯閣並計劃在2025年上半年開出5家店，底前開到10家店，並以每年10至15家的速度在全美國展店。大魯閣董事長林曼麗表示，柏文是運動休閒業的台灣之光，此次柏文參與大魯閣美國事業的投資。有他們的加持，將助攻大魯閣的美國事業。

柏文董事長陳尚義也表示，看好美國棒壘球市場發展，尤其全球歷經三年多新冠疫情 ，消費者紓解壓力、提升免疫力的運動需求增加，柏文從深耕南台灣到跨足全台健身市場，也一直有開拓海市場的長期目標，此次轉投資大魯閣的美國子公司，可深入了解美國的運動休閒市場，將是未來健身工廠到美國展店的重要試金石。

大魯閣於2023年成立美國子公司，並經過深入市場調研與開發，於2024年7月在亞利桑那州鳳凰城的Mesa和德州休士頓的Katy成功簽約，預計設置娛樂型棒壘球打擊中心。這些店點都位於商場內的室內空間，預計於2025年第1季陸續開幕。

大魯閣發言人許俊麒表示，美國運動休閒市場規模龐大，尤其是棒壘球這項象徵美國文化的運動具發展潛力。大魯閣計劃在全美各大州展開我們的棒壘球打擊中心，這將結合日本技術、美國科技以及台灣大魯閣的經驗，為消費者提供全新的運動娛樂體驗。公司對這個市場的發展充滿信心，相信能夠迅速成為美國的領先品牌。

美國是全球最大的運動休閒市場之一，2023年的市場規模達約5,000億美元，且預計將繼續增長。棒球被譽為「美國國球」，在當地文化中占有重要地位。大魯閣選擇從加州、德州、亞利桑那州作為起點，因這些地區擁有深厚的棒球文化和經濟增長潛力。目前美國市場缺乏結合棒球訓練與娛樂的創新型態運動休閒設施，這為大魯閣提供了高度潛力的藍海市場機遇。