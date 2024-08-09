工研院攜手南台灣業界 盼打造淨零碳排產業示範區

工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦永續淨零產業成果展及技術論壇，展出功率半導體、氫應用、低碳智慧製造、循環再生等技術與服務，盼持續將研發能量投入產業利用。

工研院「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」今天在台南沙崙綠能示範場域舉辦，吸引不少產業界代表到場，經濟部次長陳正祺、南科管理局長鄭秀絨、台南市副市長趙卿惠與中央社董事長李永得等人出席，逐一參觀現場展出4大重點技術與服務。

工研院提供資料指出，今年展出重點包括氫應用及管理、功率全導體、低碳及循環再生、淨零服務，攤位有專業人員提供解說；論壇則安排5場座談，邀請產業界專家與談，探討南台灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機。

工研院董事長吳政忠致詞表示，工研院於3年前成立南部產業創新策略辦公室，並攜手台南市政府，自2022年起舉辦南台灣淨零論壇，成為南台灣企業邁向淨零排放年度重大盛事，期望在政府支持下，持續發揮跨域研發能量，不只成為台灣大南方驕傲，也能成為世界性指標。

吳政忠指出，政府自2016年起統籌13個部會及預算投入台南沙崙地區，引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，驅動產業創新，8年來從什麼都沒有，努力到有、到好、再到非常好，也希望產業界繼續支持。

陳正祺表示，南部是台灣重要工業科技重地，工研院連續3年舉辦論壇活動，出席者每年倍增，其中有不少工商業重要團體參加，代表在沙崙園區研發出各種概念及前瞻科技獲得產業界支持，進而帶動科技進步，幫助南部地區，尤其是台南發展成為新創發想地、概念驗證地、與產業發展地。

陳正祺說，南部也有許多中小企業，未來將持續推動將研發概念轉變為商業模式，導入百工百業，成為產業助力。

他說，針對2050淨零排放產業政策，要使電力系統達到淨零目標，也就是總統賴清德所提「能源第二度轉型」，往多元綠能邁進，盼能透過產、學、研各界合作，以法人為核心持續推動，相信大南方產業能成為世界淨零碳排、前瞻科技示範地。