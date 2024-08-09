快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

晶鑽挺進南向再下一城 攜手 KNA Interpharma 泰國推新品

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晶鑽生醫（6815）宣布，該公司研發的「妮芙蕾再生注射劑」繼「生物醫材美特拉」之後，獲得泰國食品藥物監督管理局（ThFDA）的第二張認證，未來有望搶攻百億泰銖再生醫美商機。

晶鑽生醫表示，該公司是唯一在泰國同時擁有生物醫材之拉提線、與再生注射劑的MIT品牌，憑藉卓越的品質標竿引領泰國再生醫美新潮流，已贏得泰國醫生的廣泛讚譽。藉由過去一年在泰國與KNA Interpharma合作「美特拉」再生醫美培訓與通路布局的默契，本次合作經銷範疇增加涵蓋新品「妮芙蕾」，簽訂雙品項合作協定，擴大搶攻逾百億泰銖市場商機。

晶鑽生醫表示，「妮芙蕾」是晶鑽生醫研發的新型再生注射劑，屬於新型態的組織增生劑。相較於其他競品，妮芙蕾具有三大優勢，一為獨特的波浪紋結構加大接觸面積，二為內部多孔結構能提升微粒的降解速度、三為均勻的微粒尺寸可避免結節形成。雖然玻尿酸仍為注射主流、然而膠原蛋白增生劑則打開新藍海市場。

晶鑽生醫通過泰商KNA Intergpharma合作，挾拉提線雕與再生注射劑之優勢，致力於加強專業且全面的複合式應用培訓，融匯國內外學者專研力量，不斷提供創新美學解決方案來滿足市場的需求，藉由分層線雕與再生注射臻至全面塑美。

在泰國市場上的表現備受期待，相信晶鑽生醫雙引擎將為泰國的再生醫美帶來新的活力和選擇。透過本次的深化合作，預計9月試量出貨，以快速爭取當地市場份額。

隨著妮芙蕾在泰國順利打開市場通路，晶鑽生醫若近期取得TFDA台灣藥證核可，將啟動中國NMPA申請、先循徵求代理商後洽談授權金與臨床試驗計畫。晶鑽生醫也積極開拓其他國際市場，計畫以泰國模式複製到其他東南亞國家，期待妮芙蕾能成為推升公司未來營運成長的新動能。

泰國醫美市場商機龐大且成長力道驚人，推估泰國規模720億泰銖的醫美市場競爭激烈。目前泰國擁17萬家醫美機構，僅首都曼谷就擁有3萬餘家，泰國市場對醫美的接受度與認知度高，但與此同時，面臨韓國、新加坡和馬來西亞等同行紛紛搶奪客戶，加之名醫緊缺、成本上漲以及技術革新等瓶頸，競爭異常激烈。

晶鑽生醫與KNA Intergpharma合作打造全方位核心競爭力，結合國際知名醫美醫師專家，助力品牌學術發展，推動全球再生醫美領域新突破。

根據最新的市場報告，2024年全球醫美市場的產值將超過250億美元，預期在2024至2030年間保持9.7%的年增長速度。泰國整形醫美服務享譽全球，除了醫師技術名列前茅外，低於歐美等發達國家一半以上的價格吸引了越來越多國際醫療旅遊。

晶鑽指出，泰國醫療觀光在東協名列前茅，醫美服務排名第一。「妮芙蕾再生注射劑」繼「生物醫材美特拉」在泰國的上市必將加速晶鑽生醫的全球戰略化佈局。展望未來，晶鑽生醫將發揮研發、製造、品質控制和服務方面的優勢，推動品牌學術聯盟，為ESG生物醫材在全球醫美的可持續發展賦予更多蓄勢動能。

泰國 醫材 醫美

延伸閱讀

香港男由泰運毒輾轉來台 2行李箱驚見22公斤大麻

泰最大黨想推翻君主立憲遭解散 高層禁參政10年

泰國法院解散反對黨：企圖推翻君主立憲制

12歲女度假村遭13男性侵！調查揭驚人真相 親友、盲人涉案

相關新聞

台鐵公司為活化資產 舉辦北部土地投資開發座談會

台鐵公司自2024年1月1日改制後，採更貼合市場之活化方式、更全面且多元的對策辦理資產活化作業，招商文件研擬階段，透過舉...

壯大南方產業論壇爭黨 聚焦南方雨林計畫技術服務

工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「壯大南方產業邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」。這次論壇匯集20位專家有...

長榮7月營收年增逾倍 法人看好第3季獲利

長榮（2603）7月合併營收543.9億元，年增132.2%、月增28.6%，市場法人預期，第3季將為2024年季獲利高...

買老屋成主流 台北占一半、新竹也狂升

新屋價格持續高漲，價格相較實惠的「高齡房屋」漸成交易主流。永慶房產集團比較七都2014年上半年與2024年上半年的交易屋...

中鼎獲亞太暨台灣永續行動獎及頂尖永續長獎

CTCI中鼎集團為國際級統包工程公司，致力推動全球永續，昨日在2024「亞太暨台灣永續行動獎」獲頒3金1銀，永續長何麗嫺...

囤房稅效應？ 全台富爸媽狂送房 贈與移轉創新高

政府近期針對多房者課以重稅，全台「富爸媽」們紛紛卯起來送房？住商機構盤點內政部統計，全台上半年贈與、繼承移轉棟數達2萬8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。