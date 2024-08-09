晶鑽挺進南向再下一城 攜手 KNA Interpharma 泰國推新品

晶鑽生醫（6815）宣布，該公司研發的「妮芙蕾再生注射劑」繼「生物醫材美特拉」之後，獲得泰國食品藥物監督管理局（ThFDA）的第二張認證，未來有望搶攻百億泰銖再生醫美商機。

晶鑽生醫表示，該公司是唯一在泰國同時擁有生物醫材之拉提線、與再生注射劑的MIT品牌，憑藉卓越的品質標竿引領泰國再生醫美新潮流，已贏得泰國醫生的廣泛讚譽。藉由過去一年在泰國與KNA Interpharma合作「美特拉」再生醫美培訓與通路布局的默契，本次合作經銷範疇增加涵蓋新品「妮芙蕾」，簽訂雙品項合作協定，擴大搶攻逾百億泰銖市場商機。

晶鑽生醫表示，「妮芙蕾」是晶鑽生醫研發的新型再生注射劑，屬於新型態的組織增生劑。相較於其他競品，妮芙蕾具有三大優勢，一為獨特的波浪紋結構加大接觸面積，二為內部多孔結構能提升微粒的降解速度、三為均勻的微粒尺寸可避免結節形成。雖然玻尿酸仍為注射主流、然而膠原蛋白增生劑則打開新藍海市場。

晶鑽生醫通過泰商KNA Intergpharma合作，挾拉提線雕與再生注射劑之優勢，致力於加強專業且全面的複合式應用培訓，融匯國內外學者專研力量，不斷提供創新美學解決方案來滿足市場的需求，藉由分層線雕與再生注射臻至全面塑美。

在泰國市場上的表現備受期待，相信晶鑽生醫雙引擎將為泰國的再生醫美帶來新的活力和選擇。透過本次的深化合作，預計9月試量出貨，以快速爭取當地市場份額。

隨著妮芙蕾在泰國順利打開市場通路，晶鑽生醫若近期取得TFDA台灣藥證核可，將啟動中國NMPA申請、先循徵求代理商後洽談授權金與臨床試驗計畫。晶鑽生醫也積極開拓其他國際市場，計畫以泰國模式複製到其他東南亞國家，期待妮芙蕾能成為推升公司未來營運成長的新動能。

泰國醫美市場商機龐大且成長力道驚人，推估泰國規模720億泰銖的醫美市場競爭激烈。目前泰國擁17萬家醫美機構，僅首都曼谷就擁有3萬餘家，泰國市場對醫美的接受度與認知度高，但與此同時，面臨韓國、新加坡和馬來西亞等同行紛紛搶奪客戶，加之名醫緊缺、成本上漲以及技術革新等瓶頸，競爭異常激烈。

晶鑽生醫與KNA Intergpharma合作打造全方位核心競爭力，結合國際知名醫美醫師專家，助力品牌學術發展，推動全球再生醫美領域新突破。

根據最新的市場報告，2024年全球醫美市場的產值將超過250億美元，預期在2024至2030年間保持9.7%的年增長速度。泰國整形醫美服務享譽全球，除了醫師技術名列前茅外，低於歐美等發達國家一半以上的價格吸引了越來越多國際醫療旅遊。

晶鑽指出，泰國醫療觀光在東協名列前茅，醫美服務排名第一。「妮芙蕾再生注射劑」繼「生物醫材美特拉」在泰國的上市必將加速晶鑽生醫的全球戰略化佈局。展望未來，晶鑽生醫將發揮研發、製造、品質控制和服務方面的優勢，推動品牌學術聯盟，為ESG生物醫材在全球醫美的可持續發展賦予更多蓄勢動能。