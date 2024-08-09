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買老屋成主流 台北占一半、新竹也狂升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市30年以上的老屋交易占比在10年間從28.1%躍升至55.9%。房市示意圖／永慶房屋提供
台北市30年以上的老屋交易占比在10年間從28.1%躍升至55.9%。房市示意圖／永慶房屋提供

新屋價格持續高漲，價格相較實惠的「高齡房屋」漸成交易主流。永慶房產集團比較七都2014年上半年與2024年上半年的交易屋齡占比變化，發現台北市逾30年以上住宅交易占比增加近30個百分點，新北、台中也明顯增加。

十年間，台北市各屋齡帶住宅交易占比發生了巨大變化。2014年上半年屋齡10年內的新屋交易占比還有42%，但到了2024年時則降至16%。

反觀逾30年老宅交易比重則從28%攀升至55%，較十年前增加了27個百分點，是七都中「老化」最嚴重的縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北新屋總價動輒3、4千萬，非一般受薪階級可負擔，且供給量少，民眾只得改買價格較實惠、居住空間較實在的老宅，加上都更議題加持，使得老宅交易持續增長。

統計顯示，新竹縣市屋齡逾30年的「老宅」交易從4%上升至16%，增加約12個百分點，10年內新屋交易則銳減24個百分點。

陳金萍分析，新竹縣市因科技園區帶來就業人口，購屋需求強勁。然而在新屋供給有限的情況下，導致部分居住需求孔急的民眾，選擇入主老宅。

此外，隨著新竹縣市的房價快速飆漲，部分民眾亦退而求其次，購入價格較為實惠的老屋。這些因素因此拉抬新竹縣市中古屋、老宅交易占比。不過，新竹縣市老宅占比僅16%，依舊是七都中老宅交易占比最少的縣市。

台中市、新北市老宅交易占比也雙雙站上3成大關，是除了台北市外老宅交易占比增長最多、占比最高的縣市。

陳金萍指出，台中市和新北市都是長期發展的都會區域，許多老宅地段條件優秀，加上較為親民的價格，頗具吸引力，兩縣市逾30年屋齡住宅交易占比皆增長超過15個百分點，不過，整體仍以10到30年的中古屋為交易大宗。

台南、高雄是10年內新屋交易占比增加的縣市。陳金萍指出，高雄市新屋交易占比從2014年的43%升至53%，增加了約10個百分點，而該區的中古屋、老宅占比則均呈現下降趨勢。

陳金萍分析，高雄市新屋銷售良好，除了比起其他縣市較為親民的房價外，更受到台積電設廠效應影響，高收入人口移入，帶動新屋交易量增，是今年七都中唯一新屋交易占比過半的縣市。

至於台南市，雖同樣以屋齡10年內的新屋交易為重，但交易走勢反而呈現兩極化。一方面，台南為觀光重鎮，不少業者選擇購買老宅並重新裝潢，改經營旅館、店鋪，加上老宅擁有甜甜圈價、位處精華地段等優勢，保有相當競爭力。

而台南重劃區多，加上南科產業議題發酵，吸引不少首購或換屋族群選擇「買新不買舊」，推升新屋交易量，讓交易占比較2014年增加3.8個百分點。

近十年七都各屋齡帶交易情況變化。永慶房屋提供
近十年七都各屋齡帶交易情況變化。永慶房屋提供

房價 老宅

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